Vikariat natt till Säbo
2026-01-21
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
Vill du göra skillnad i något av Sveriges viktigast jobb?
Vi söker nu dig som är undersköterska/vårdbiträde som vill arbeta natt.
Detta arbete passar dig som trivs att arbeta inom vården. Hos oss får du varierande arbetsuppgifter där du är med och skapar trygghet och meningsfull tillvaro för våra brukare. Som vikarie i Vansbro kommun är du en viktig del av helheten! Du bidrar till andras välmående och möjliggör att våra verksamheter fungerar under semesterperioden.
Tjänstens omfattning är på 67,96%
Vi gillar det vi gör och vi trivs på jobbet!
Testet för Basal hygienutbildning hittar du här (kopiera länken och klistra in den i nytt fönster): https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/testa-dina-kunskaper/
Du kan även kolla på denna film om hur det är att arbeta inom vårdyrket, du finner filmen via länken (kopiera länken och klistra in den i nytt fönster): https://www.youtube.com/watch?v=z7jv93NN1bw
Du kommer att
• ge vård, omsorg och service samt personlig omvårdnad utifrån behovsbedömda insatser
• verka förebyggande vid utförande av vardagliga sysslor
• dokumentera i verksamhetssystem
• skapa en trygg och meningsfull tillvaro i [exempel ordinärt boende].
Du måste ha
• undersköterskeutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• god telefon och datavana
• B-körkort
• god förmåga att uttrycka dig i svenska tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
• har kunskap och erfarenhet av dokumentation
• erfarenhet av arbete inom vården med liknande uppdrag.
Vi vill att du
• är självständig
• är flexibel
• har personlig mognad
• är relationsskapande
• har en god samarbetsförmåga
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Intervjuer sker löpande. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
