Vikariat med möjlighet till ST tjänst
2025-08-20
Välkommen till Capio Vårdcentral Bunkeflo/Hyllie - där erfarenhet möter engagemang och skratt är en del av arbetsdagen!
Hos oss hittar du en sammansvetsad personalgrupp med bred kompetens och många års erfarenhet av primärvård. Vi är 25 glada kollegor som tillsammans gör skillnad för våra ca 7800 listade patienter - varje dag, genom hela livet.
Vi håller till i ljusa, fräscha lokaler i Bunkeflostrand, med både goda parkeringsmöjligheter och smidiga bussförbindelser (ja, hållplatsen ligger bara ett par minuter bort).
Här finns det mesta under samma tak: läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, distriktssköterskemottagning, astma/KOL-mottagning, diabetesmottagning, äldremottagning, psykolog och barnavårdscentral.
Vi gillar att samarbeta, tänka nytt och ha kul på jobbet - och vi hoppas att du vill bli en del av vårt gäng!
Din roll
Vill du bli ST-läkare hos oss? Bra! Vi letar efter någon som vill växa - både som läkare och som människa.
På Capio Vårdcentral Bunkeflo/Hyllie får du inte bara en ST-tjänst, du får också ett gäng kollegor som tillsammans gillar att göra skillnad - varje dag. Vi tror på att lärande ska vara en del av vardagen. Därför erbjuder vi sambedömningar, konsultationstillfällen och intern kompetensutveckling som faktiskt gör skillnad.
Du kommer att få jobba självständigt med bedömningar, undersökningar och undervisning - både på plats och digitalt. Våra allmänspecialister är inte bara professionella, de är också engagerade handledare som ser det som viktigt att dela med sig av sin kunskap.
Hos oss får du en bred och meningsfull arbetsvardag med både vårdcentral, BVC, SÄBO och hemsjukvård.
Och ja - vi dokumenterar med hjälp av Tandem, ett modernt och smidigt digitalt verktyg som gör jobbet lite enklare.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktigt från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Vi dessutom också:
* Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare och redo att påbörja din ST i allmänmedicin - och som vill göra det på en plats där både utveckling och arbetsglädje står i centrum.
För att vara aktuell för tjänsten är du legitimerad läkare och behörig att påbörja ST-tjänstgöring inom Region Skåne. Har du tidigare erfarenhet från vårdcentral? Toppen! Men det viktigaste för oss är din inställning. Vi söker dig som brinner för att göra skillnad - med hög kvalitet, helhetstänk och patienten i fokus.
Vi värdesätter laganda, nyfikenhet och initiativförmåga. Du är en person som är tydlig, förtroendeingivande och har lätt för att strukturera och prioritera i en vardag som ibland är både snabb och spännande. Du gillar utmaningar, vill vara med och utveckla vår verksamhet och ser samarbete med kollegor som en självklar del av ett gott arbetsliv.
Hos oss får du möjlighet att växa - både professionellt och personligt - i en miljö där lärande, engagemang och humor går hand i hand.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför tillsvidareanställning tillämpar vi alltid sex månaders provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-08-20
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
