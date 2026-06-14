Experter till portföljenheten - Göteborg
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-14
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Trivs du i skärningspunkten mellan verksamhet, styrning och förändring?
Till Portföljenheten söker vi två experter som vill bidra till att skapa struktur, kvalitet och framdrift i Migrationsverkets initiativ och satsningar. Här får du arbeta nära ledare, projektledare och produktägare samtidigt som du är med och formar morgondagens arbetssätt.
Vid Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen arbetar vi med att utveckla myndighetens verksamhet genom digitalisering, innovation och förbättrade arbetssätt. Portföljenheten ansvarar för att planera, initiera, stödja och följa upp myndighetens utvecklingsverksamhet.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där nya arbetssätt för utveckling och förvaltning etableras. Som expert får du möjlighet att påverka hur framtidens styrning, uppföljning och samverkan ska fungera inom Migrationsverket.
Vad gör en expert på Portföljenheten?
Som expert arbetar du nära verksamhetens ledare och ansvariga roller för att skapa kvalitet, struktur och framdrift i utvecklingsarbetet.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
ge stöd till projektledare, produktägare och andra ansvariga roller
kvalitetssäkra planer, rapporter, beslutsunderlag och annan portföljinformation
identifiera avvikelser, risker och beroenden samt föreslå åtgärder
stödja uppföljning och rapportering på olika nivåer i organisationen
utveckla och förvalta arbetssätt, metoder och styrande processer
samordna och driva förbättringsinitiativ inom portföljstyrning och verksamhetsutveckling
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete mellan verksamhet och IT.
Läs mer om hur det är att arbeta på vår IT-avdelning här – Om Migrationsverket Jobba med it
Vem är du?
Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att samarbeta med andra. Du kommunicerar tydligt och anpassar ditt budskap efter målgrupp och situation.
Du har förmåga att skapa struktur i komplexa sammanhang och drivs av att få saker att hända. Med ett analytiskt förhållningssätt omsätter du idéer till fungerande arbetssätt och bidrar till utveckling och förbättring.
Som statstjänsteman förväntas du agera med gott omdöme, hög integritet samt ett starkt säkerhets- och sekretessmedvetande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som söker har
några års erfarenhet av kvalificerat arbete inom utveckling, förändringsarbete, projekt, förvaltning eller portföljstyrning
erfarenhet av att analysera, följa upp eller kvalitetssäkra verksamhet
akademisk utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har
erfarenhet av projektledning, projektstöd eller PMO-verksamhet
erfarenhet av produktstyrning, förvaltning eller verksamhetsutveckling
erfarenhet av metod- och processutveckling
erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
erfarenhet av rapportering och beslutsstöd till ledning
Praktiskt information
Placering: Tjänsten är placerad vid någon av Migrationsverkets huvudorter: Norrköping, Stockholm, Malmö eller Göteborg.
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Anställning: Heltid, tillsvidareanställning (provanställning kan bli aktuellt)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 21 Juni
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret.https://migrationsverket.varbi.com/se/apply/positionquick/940054/
Läs mer om våra förmåner här – Om Migrationsverkets förmåner och villkor
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras. Tjänsten ställer krav på svenskt medborgarskap.
Vill du veta mer?
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Fredrik Åkesson via e-post: fredrik.c.akesson@migrationsverket.se
.
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekrytering@migrationsverket.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 GÖTEBORG Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Fredrik Åkesson fredrik.c.akesson@migrationsverket.se 010-2032899 Jobbnummer
9962675