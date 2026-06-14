Operations Coordinator till BRP Systems!
Brp Systems AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-14
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Vill du vara med och skapa förutsättningar för en kundorganisation i världsklass?
BRP Systems är ett internationellt SaaS-bolag som utvecklar mjukvara för fitness- och wellnessbranschen och är marknadsledande i Norden. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin verksamhet, förbättra medlemsupplevelsen och skapa tillväxt. Nu söker vi en Operations Coordinator som vill vara med och stötta vår Customer Success-organisation och bidra till att vi fortsätter leverera en förstklassig kundupplevelse.
Om rollen
I den här rollen blir du en viktig del av vårt Customer Success-team där du arbetar nära både Customer Success, Sales och Product. Du ansvarar för att skapa struktur, stödja operativa processer och bidra till att teamet arbetar så effektivt som möjligt i vardagen.
En stor del av arbetet sker i HubSpot, som vi använder både som CRM och supportsystem, där du hjälper till att hålla data uppdaterad, följa upp aktiviteter och säkerställa att information och processer fungerar smidigt mellan olika delar av organisationen. Vi arbetar också i PowerBI och våra egna system.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta med uppföljning av aktiviteter, KPI:er och kunddata
Säkerställa struktur och kvalitet i HubSpot och andra system
Koordinera information och samarbeta mellan olika interna team
Bidra till utveckling och förbättring av processer och arbetssätt, både inom närmsta team och mellan andra avdelningar i organisationen
Stödja planering och genomförande av kund- och referensaktiviteter
Stödja CCO i KPI-arbetet kopplat till kontinuerlig förbättring av Order-to-Cash-processer, leveransflöden och resursutnyttjande.
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du är i början av karriären och är motiverad till att bidra med driv och engagemang. Du är analytisk, strukturerad och trivs i en roll där du får ta ansvar och lära dig mycket. Du är bekväm med att arbeta självständigt där du tar egna initiativ och samarbetar väl med olika typer av människor. Du tycker om att skapa ordning, arbeta med data och förbättra hur saker görs, samt har förmåga att prioritera det som ger högst affärsnytta.Publiceringsdatum2026-06-14Kvalifikationer
Pågående eller avslutad högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis ekonomi, business management, systemvetenskap eller liknande
Flytande i svenska och engelska tal och skrift
Goda kunskaper i Excel
Meriterande
Erfarenhet av HubSpot eller andra CRM-system
Tidigare erfarenhet av Customer Success, support, administration eller liknande roller
Intresse för SaaS, affärssystem och digitala tjänster
Vi erbjuder
Hos oss får du en utvecklande roll där du får bygga en stark grund inom Customer Success Operations och arbeta nära hela organisationen. Du blir en del av ett bolag där teknik och fitness möts och där det finns stora möjligheter att växa tillsammans med företaget.
Placering är i Linköping där vi sitter på ett fint och nytt kontor precis intill Stora Torget. Möjlighet till hybridarbete finns.
Om detta låter intressant, skicka in din ansökan så snart som möjligt till hr@brpsystems.se
och märk din ansökan med "Operations Coordinator". Urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: hr@brpsystems.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brp Systems AB
(org.nr 556658-2770), http://www.brpsystems.se
Tanneforsgatan 8 (visa karta
)
582 24 LINKÖPING Arbetsplats
Brp Systems AB Jobbnummer
9962683