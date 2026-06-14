Pizzabagare sökes till Los Panchos i Visby

Piro Gotland AB / Kockjobb / Gotland
2026-06-14


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Vi söker en engagerad och serviceinriktad pizzabagare till vår restaurang för en heltidsanställning.

Publiceringsdatum
2026-06-14

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av pizza samt beredning av pizzadeg och pizzasallad.
Förberedelse av råvaror..
Säkerställa god hygien och ordning i köket.
Samarbete med övrig personal för att ge gästerna bästa möjliga service.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som pizzabagare.
Är stresstålig, noggrann och ansvarstagande.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
Kan arbeta självständigt och i team.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
Trygg anställning med lön och villkor enligt HRF:s kollektivavtal.
Trevlig arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas inom verksamheten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: targayugur@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PIZZABAGARE".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Piro Gotland AB (org.nr 559489-4098)
Signalgatan 6 B (visa karta)
621 47  VISBY

Jobbnummer
9962676

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