Erfaren psykolog/psykoterapeut för arbete med komplexa kliniska relationer
Emotivum AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-06-14
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Emotivum är en privat psykoterapimottagning på Kungsholmen i Stockholm, verksam sedan 2020. Vi är ett team bestående av tio anställda psykologer och psykoterapeuter som delar idén att psykoterapi handlar om förbättrad livskvalitet, inte bara om symtomlindring. Sedan starten har vi byggt en mottagning där patienter kommer till terapi och engagerade kliniker får arbeta under terapeutiskt gynnsamma omständigheter.
Den här gången söker vi särskilt dig som är erfaren och vill arbeta uthålligt och relationellt med mer komplexa kliniska relationer — personer med exempelvis traumatisering, dissociation eller sköra personlighetsstrukturer. Det vi är ute efter är inte i första hand en viss metod, utan en hållning: förmågan och viljan att gå in i det svåra och stanna kvar i det, ofta över långa behandlingar. Vårt arbete vilar på gemensamma perspektiv: psykodynamisk teori, anknytning, det relationella, common factors, sexualitet som perspektiv och det salutogena.
Hos oss möter patienterna först Emotivum, inte en enskild kliniker. I vår systematiska kvalitativa matchningsprocess, som vi arbetat med sedan starten, tar vi gemensamt som mottagning ansvar för att erbjuda rätt terapi och rätt terapeut — så att du kan ägna dig åt det kliniska när kontakten väl landat hos dig. Ibland tar du vid där en kollega har börjat; vi ser det som att bära en process vidare, inte att börja om. Du har klinisk frihet i hur du arbetar, och du står aldrig ensam med en svår kontakt. Vi arbetar nära varandra, med regelbunden handledning i flera format. Det tunga bär vi tillsammans.
För att trivas hos oss behöver du ett genuint intresse för psykoterapi och förändringsprocesser. Och att du ser den terapeutiska gärningen som något vi gör tillsammans.
Tjänsterna är på 80–100% — vi anpassar efter dig och uppdraget. Vi rekryterar löpande och kan tillsätta innan annonseringsperioden är slut. Läs mer om oss på https://www.emotivum.se/om-oss.
Varmt välkommen med din ansökan, eller dina frågor, till: applications@emotivum.se
Meriterande: bred klinisk erfarenhet av komplexa kliniska relationer. Specifika metodutbildningar, t.ex. EMDR, kan vara en del men är inte avgörande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: applications@emotivum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emotivum AB
(org.nr 559277-4862)
Sankt Göransgatan 63 (visa karta
)
112 38 STOCKHOLM Kontakt
Verksamhetsansvarig
Anna Luthander anna@emotivum.se Jobbnummer
9962677