Ekonomiassistent till Svenska Livräddningssällskapet
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2026-06-14
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Vill du kombinera ekonomi, administration och samhällsnytta i ett uppdrag som gör skillnad för människor i hela Sverige? Svenska Livräddningssällskapet har fått regeringens uppdrag att genomföra en nationell satsning för att stärka simkunnigheten i Sverige. Satsningen riktar sig till barn, unga och vuxna som behöver få bättre möjligheter att lära sig simma och känna sig trygga i, på och vid vatten. Nu söker vi en ekonomiassistent som vill vara med och skapa struktur, ordning och ekonomisk kontroll i ett projekt som gör konkret skillnad i hela landet. Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill utvecklas inom ekonomi och administration samtidigt som du bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag.
Om rollen
Som ekonomiassistent blir du en viktig stödfunktion för projektledning, delprojekt, regioner och lokalföreningar. Du fungerar som ett administrativt nav och bidrar till att projektets ekonomi, rapportering och administrativa processer fungerar smidigt och håller hög kvalitet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat fakturahantering, utlägg och reseräkningar, budgetuppföljning, sammanställning av ekonomiska underlag, stöd vid bidragsutbetalningar och rapportering samt kontakt med föreningar, leverantörer och samarbetspartners. Du bidrar också till att skapa struktur genom att dokumentera rutiner, följa upp att underlag kommer in i tid och stötta projektets olika delar i administrativa frågor.
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning inom ekonomi eller några års erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete. Kanske arbetar du idag som ekonomiassistent, administratör eller projektadministratör och vill utvecklas i en bred roll där du får kombinera ekonomi, administration och samordning.
Du har goda kunskaper i Excel och är van att arbeta i digitala system. Erfarenhet av ekonomisystem, exempelvis Fortnox, är meriterande. Det viktigaste är dock att du är nyfiken, har lätt för att lära dig nya arbetssätt och tycker om att skapa struktur och ordning.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Du trivs med att stötta andra, har lätt för att samarbeta och tycker om att ha många kontaktytor. Rollen passar dig som gillar att hålla ihop flera uppgifter samtidigt, följa upp detaljer och säkerställa att saker blir gjorda. Du är prestigelös, lösningsorienterad och ser värdet av att bidra där det behövs för att få helheten att fungera.
Det är meriterande om du har erfarenhet från ideell verksamhet, föreningsliv eller projektadministration, men vi välkomnar även dig som är i början av din karriär och vill utvecklas tillsammans med oss.
Övrig information:
Omfattning: Heltid (100 %)
Anställningsform: Tjänsten är en projektanställning med en inledande anställningsperiod på sex månader. Uppdraget är en del av ett treårigt regeringsuppdrag där cirka 2,5 år återstår. Målsättningen är att därefter förlänga anställningen årsvis under uppdragets fortsatta löptid.
Placering: Svenska Livräddningssällskapets kontor i Stocksund
Arbetsform: Möjlighet till distansarbete några dagar i veckan
Start: Omgående Publiceringsdatum2026-06-14Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar Svenska Livräddningssällskapet med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Maria Stenbäck på 072-208 0892 alt. maria.stenback@jeffersonwells.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Brovägen 5 (visa karta
)
182 76 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Livräddningssällskapet Kontakt
Contact
Maria Stenbäck maria.stenback@jeffersonwells.se 0722080892 Jobbnummer
9962673