Senior Business Controller till ledande teknikverksamhet i Solna
Jurek Recruitment & Consulting AB / Controllerjobb / Solna Visa alla controllerjobb i Solna
2026-06-14
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, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet där ekonomiska beslut påverkar stora teknikprojekt, investeringar och framtida utveckling? Vi söker nu en erfaren Business Controller för ett spännande konsultuppdrag hos en av Sveriges mest avancerade teknikorganisationer.
I den här rollen blir du en strategisk partner till verksamhetsledare och chefer. Du arbetar nära beslutsfattare och bidrar med analyser, ekonomisk styrning och insikter som skapar förutsättningar för rätt prioriteringar och långsiktigt värdeskapande.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs när ekonomi möter verksamhet och som vill vara med och påverka, inte bara rapportera.
Om uppdraget
Som Business Controller får du ett helhetsansvar för ekonomisk planering, uppföljning och analys inom en större verksamhetsdel. Du arbetar med allt från budget och prognoser till investeringsbedömningar, resursstyrning och verksamhetsutveckling.
Du kommer bland annat att:
Driva budget- och prognosarbete tillsammans med verksamheten
Utmana och stötta chefer i ekonomiska och affärsmässiga beslut
Analysera kostnadsutveckling, resursutnyttjande och investeringar
Ta fram beslutsunderlag och presentationer till ledning
Följa upp verksamhetens ekonomiska resultat och identifiera förbättringsområden
Bidra till utveckling och digitalisering av ekonomiprocesser
Vara en nyckelperson i förändrings- och förbättringsinitiativ
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både verksamhetsledning och andra ekonomifunktioner.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av Business Controlling, Financial Controlling eller liknande kvalificerad ekonomroll
Är van att arbeta med budget, prognos, analys och verksamhetsuppföljning
Har erfarenhet från större organisationer med komplex verksamhet
Är trygg i att presentera ekonomiska analyser för chefer och beslutsfattare
Trivs i en rådgivande roll där du får kombinera analys med affärsmässighet
För att lyckas tror vi att du är analytisk, kommunikativ och nyfiken. Du har förmågan att se helheten samtidigt som du kan fördjupa dig i detaljer när det behövs.
Omfattning
Start: mitten av augusti
Uppdragslängd: till en början fram till årsskiftet
Omfattning: Heltid
Placering: Solna med möjlighet till viss flexibilitet
Säkerhetsprövning kommer att genomföras
Vi erbjuder
Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta nära verksamheten i en organisation där ekonomi spelar en central roll för utveckling, investeringar och framtida satsningar. Du får möjlighet att bidra med din kompetens i en miljö som präglas av innovation, höga ambitioner och professionella kollegor.
Ansökan
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult/konsultchef Marie Källström på telefon: 070 751 9343 eller alternativt via email marie.kallstrom@jurek.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905084-2051876". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Solna Stadshus (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9962681