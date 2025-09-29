Vikariat Legitimerad lärare åk 4-6
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till Midsommarkransens skola! En skola i förändring och utveckling.
Vi letar nu efter en skicklig och erfaren lärare som vill vikariera i åk 5 från och med vecka 45 under en föräldraledighet. Är du den vi söker?
Arbetsplatsbeskrivning
Den 10 januari 2023 öppnade vi äntligen portarna för våra elever i nybyggda Midsommarkransens skola på Bäckvägen 1 i hjärtat av Midsommarkransen.
Från och med läsåret 25/26 är skolan fullt utbyggd och är 3-parallellig upp till åk 9 på grundskolan och rymma fyra klasser inom vår anpassade grundskola. I takt med skolans tillväxt behöver vi rekrytera ännu fler kompetenta och engagerade medarbetare.
Vår vision är: Vi påverkar våra elevers framtid positivt genom att skapa förutsättningar för dem att lyckas, varje dag. Det gör vi med vår samlade kompetens, erfarenhet och engagemang. Vi skall hitta varje elevs superkraft! Det gör vi tillsammans. Vi blir bäst tillsammans.
På skolan finns redan en fantastisk personalstyrka med många kompetenta, erfarna och engagerade pedagoger i olika roller inklusive vår egen skolbibliotekarie. Vårt elevhälsoteam består av specialpedagoger, skolpsykolog, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare samt studie- och yrkesvägledare. I vårt administrativa team arbetar skolsekreterare, IT-ansvarig, vaktmästare och i vår skolrestaurang lagas mat från grunden av vårt köksteam. Skolledningen består av rektor, fyra biträdande rektorer och en administrativ chef.
Din roll
Vi söker en erfaren, engagerad och driven 4-6 lärare som trivs med att arbeta i arbetslag och samverka med fritidsklubben. Tillsammans med dina kollegor har du ansvaret för att planera, genomföra och utvärdera undervisning som får eleverna att nå sin fulla potential. Vi behöver nu en vikarierande lärare till åk 5 då en av våra lärare går på föräldraledighet.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad lärare med en bred behörighet för år 4-6. Behörighet i SO, svenska och engelska är krav. Du har ett relationellt ledarskap där du arbetar på både grupp- och individnivå för att skapa goda förutsättningar för trygghet och studiero. Du fokuserar på lösningar snarare än hinder och ser varje elev och hens möjligheter till utveckling.
Du är en prestigelös lagspelare som trivs med att samarbeta och vill utvecklas tillsammans med ditt arbetslag och övriga kollegor på skolan. Som person är du flexibel och trivs i en föränderlig miljö med högt tempo och med siktet ställt på utveckling.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
