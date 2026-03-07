Vikariat HR generalist HvSS
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Botkyrka Visa alla administratörsjobb i Botkyrka
2026-03-07
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.
I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.
Hemvärnets stridsskola, HvSS, har uppgiften att leda chefsutbildning, utbildningssamordning och kvalitetsuppföljning avseende all utbildning riktad mot hemvärnsförband samt utveckling av utbildningsmetoder, organisation samt taktik och stridsteknik. Skolan är belägen i naturskönt område mellan Mälaren och Bornsjön ca 1,2 mil norr om Södertälje. Körkort och bil är en nödvändighet då vi saknar förbindelser med kollektivtrafik.Befattningen som HR generalist kommer att vara omväxlande och bred med fokus på att bland annat funktionsstödja cheferna konsultativt. Du kommer att vara stöd till HR-chefen i operativa personalärenden såsom personal- och kompetensförsörjning, avtal och arbetsrätt mm. I din tjänst ansvarar du för ett antal huvudområden som du driver och utvecklar självständigt. Som HR-generalist ingår du i staben, med tillhörande ordinarie arbetsuppgifter som fördelats på enheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stöd till chefer gällande bland annat avtal, villkor
Bereda ärenden, utarbeta dokument, administrera, förvalta och handlägga personalrelaterade frågor
Stödja och sammanhålla rapportering av arbetsmiljöarbetet följa upp och implementera resultatet av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Ingå i krisstödsorganisationen
Personliga egenskaper
Som person ser vi att:
Du är serviceinriktad, proffisionell och har god förståelse för myndighetsstruktur.
Du är drivande och van att arbeta självständigt och är bra på att planera och organisera ditt arbete efter verksamhetens behov.
Du har en positiv och lösningsinriktad grundsyn och snabbt kan sätta dig in in nya förutsättningar och arbetsuppgifter.
Du är en god relationsbyggare som har lätt för att samarbeta i team. Du inger förtroende och tillit, har hög integritet och personlig mognad. Du känner dig bekväm med ett konsultativt förhållningssätt och är bra på att uttrycka dig pedagogiskt i såväl tal som skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-03-07Kvalifikationer
• Dokumenterad akademisk examen inom HR-området eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flera års aktuell och relevant erfarenhet av brett HR arbete
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Körkort B är ett krav
Meriterande:
• Erfarenhet av operativt HR arbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet som HR generlist inom annan offentlig verksamhet eller större myndighet
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete
• Erfarenhet av SAP/Prio
Upplysningar om tjänsten
Kan lämnas av C HR Solveig Ravetti
E-postadress: solveig.ravetti@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/S Lennart Klingare
OFR/O - Lars-Erik Lindblad
Samtliga nås via FM växel 010-825 40 00
Övrig information
Anställningsform: Vikariat för person som är tjänstledig för att prova annan tjänst.
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Arbetsort: Vällinge
Tillträde: snarast enligt överenskommelse
Vi kommer att hantera ansökningarna löpande under ansökningstiden.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-25. Din ansökan skall innehålla CV och för tjänsten relevanta betyg, intyg samt personligt brev och löneanspråk.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
