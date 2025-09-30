Vikariat F-3
2025-09-30
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
På Brogårdaskolan, en av kommunens fyra grundskolor, går ca 420 elever i årskurs F-6 och här arbetar en engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. På Brogårdaskolan arbetar vi utifrån varje elevs förutsättningar att nå kunskapsmålen och för att skapa välbefinnande och utveckla varje individ till en självständig och nyfiken person.
En av våra lärare ska vara föräldraledig från vt 26 och vi söker därför en behörig F-3-lärare. Tjänsten är ett vikariat, till att börja med under vt 26, men med ev möjlighet till förlängning under ht 26.
Är du en engagerad erfaren, eller nyutexaminerad, F-3-lärare som vill bli en del av Brogårdaskolan? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att planera, undervisa och följa upp undervisningen. Tjänsten innebär att du är mentor/ansvarig klasslärare i en av våra klasser i åk 3 under vt 26.
Att arbeta som lärare hos oss på Brogårdaskolan innebär att du ska ha höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du har ett stort hjärta och nyfikenhet på eleverna och deras lärande. Din elevsyn är inkluderande och du har förmåga att se hur den enskilde elevens behov liksom gruppens ska tillgodoses. Du är en engagerad pedagog med god samarbetsförmåga och möter varje elev utifrån individuella förutsättningar. Du drivs av att bygga vidare på elevernas förmågor. Du är en lagspelare och relationsbyggare med goda ledaregenskaper som inspirerar både elever och dina kollegor. Du vill och vågar ta egna initiativ. Du har en genuin tro på att alla människor kan utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt.
Tillsammans med dina kollegor utformar du en god, lustfylld och varierad undervisning med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och differentierar din undervisning utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Jag söker dig som är legitimerad F-3-lärare. Är du i slutet av din lärarutbildning och tar examen i januari 2026 är du självklart välkommen med din ansökan.
För att vara aktuell för tjänsten är du:
* legitimerad lärare F-3 (alternativt tar examen i januari 2026).
* engagerad, tydlig och har god kommunikativ förmåga.
* en tydlig och trygg pedagogisk ledare och arbetar för goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
* en lärare som ser varje elevs behov och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar.
* flexibel, lösningsorienterad och har förmåga att snabbt ställa om vid oförberedda situationer.
* trygg och säker i arbetet med digitala verktyg.
* påläst om olika typer av NPF-diagnoser.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har passerat. Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare i kommunen.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Rektor
Sofie Ertzinger sofie.ertzinger@bjuv.se 042-4585619 Jobbnummer
