Vikariat elevassistent till Anpassad grundskola 1-9
2026-01-27
Vi söker en engagerad och relationsskapande elevassistent till anpassad grundskola 1-9 som vill vi ge våra elever de bästa förutsättningarna att utvecklas. Forskningen står i fokus och vi satsar på det kollegiala lärandet, där erfarenheter delas i ett öppet klimat med närhet i organisationen. Låter det lockande? Då behöver vi dig! Välkommen till vårt team på Vanstaskolan.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som elevassistent stöttar du en elev i behov av särskilt stöd, för att hen ska utvecklas och nå sina mål. Du kommer att arbeta i en elevgrupp tillsammans med speciallärare. Eleven har autism 3, vilket gör att hen har ett omfattande stödbehov vad gäller att ta del av och genomföra skoluppgifter samt finna vägar till socialt samspel med andra barn. Detta gör att eleven är i behov av en person som följer med i den särskilda utformningen för undervisningen och det sociala samspel som byggs upp. Du utför olika moment i inlärningssituationer med eleven efter ledning och instruktioner av speciallärare/lärare. Du kommer att ha ett tätt samarbete med klasslärare och med övrig personal på skolan. Du stödjer eleven under hela skoldagen och även andra elever i behov av stöd under fritidstid. Arbetet syftar till att få eleven att så långt som möjligt, och utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas i enlighet med utbildningens mål.
Som elevassistent kommer du även att ha ett tätt samarbete med olika enheter på skolan, exempelvis speciallärare, fritidspersonal och elevhälsoteam. Du kommer även att samarbeta med utomstående parter så som habilitering och logoped.
Lärplattformen Vklass används i kommunen.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare.
Anpassad grundskola är en del av Ösmos rektorsområde och har 30 elever i årskurs 1-9. Ledord för skolan är kamratskap, utmaning, nyfikenhet, samarbete, kreativitet, aktivitet och progression, det vill säga "kunskap ger möjligheter". Vi erbjuder en utvecklingsinriktad arbetsmiljö med fantastiska elever och kollegor i en välkomnande skola med stimulerande arbetsuppgifter. Vi har en inspirerande skolmiljö med närhet till naturen. Vi som arbetar här utvecklar ständigt vår pedagogik för att den på bästa sätt ska möta elevernas behov. Vi är stolta över vår skola som har mycket fina resultat.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• utbildning som elevassistent
• erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola
• erfarenhet av att samarbeta med utomstående parter såsom habilitering och logoped
• erfarenhet av att samverka med olika enheter på en skola såsom elevhälsoteam, fritidspersonal, speciallärare, arbetslag
• vana i att ha tät kontakt med vårdnadshavare
• kunskap om aktuell läroplan i anpassad grundskola
• mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift
• en personlig stabilitet som gör att du kan hantera utmanande situationer och bevara ditt lugn i dessa.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att arbeta som elevassistent
• erfarenhet av arbete med barn med autism nivå tre
• kunskap om låg affektivt bemötande, strukturpedagogik, TAKK
Personliga egenskaper vi letar efter
För att lyckas i rollen som elevassistent är du först och främst relationsskapande. Du är även lyhörd, flexibel och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du behåller lugnet i situationer som kan vara utmanande och har förståelse för hur ditt eget beteende påverkar elever i behov av särskilt stöd. Du skapar engagemang, arbetsglädje och delaktighet. Du förstår att din roll är att utveckla och göra eleven så självständig som möjligt i takt med elevens utveckling och lärande. Du bidrar till att skapa goda relationer och är ansvarstagande. Då vi arbetar för ett nära samarbete i och mellan arbetslagen på skolan lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga. Du behöver ha ett positivt förhållningssätt och ett personligt engagemang. Du ska vara initiativrik, strukturerad och ha ett gott ledarskap. Du bör ha ett extra engagemang och förståelse för barn i behov av särskilt stöd.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Om du går vidare i urvalsprocessen och innan du blir erbjuden befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning vikariat
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: ÖSM/2026/0001/023-3 Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Rektor
Cathrine Agerlo Cathrine.Agerlo@nynashamn.se 0852073836 Jobbnummer
9708260