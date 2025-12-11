Vikariat Ekonomiassistent
Vi är ett av Sveriges största företag inom skadedjurskontroll och matsäkerhet. I Sverige finns vi representerade från Boden i norr till Malmö i söder. Rentokil är en del av Rentokil Initial koncernen - världens största bolag inom skadedjurskontroll med huvudkontor i England. Rentokils vision är att uppfattas som det mest omtyckta och respekterade serviceföretaget i världen. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare. Vi jobbar efter våra fyra värdeord, service, relationer, teamwork och ansvar. Den viktigaste framgångsfaktorn för oss är våra medarbetare. Vi tror att det är den enskilda individens glädje och engagemang som gör skillnad. Du kommer bli en del av ett härligt team!
Som ekonomiassist kommer du att inneha en nyckelfunktion i vår verksamhet. Arbetsuppgifterna är varierande vilket kräver att du är prestigelös, och lösningsorienterad. Då du kommer ha ett ansvar för fakturering och avtalsadministration med flera kontaktytor är det även viktigt att du är noggran, har en god förmåga att kommunicera samt har ett stort engagemang. Du har en stor del i att hjälpa Rentokil leverera sina tjänster på ett förstklassigt sätt.
Som ekonomiassistent kommer du ansvara för fakturering och avtalsadministration. Detta innebär att du fakturerar underlag efter utförda arbeten samt administrerar avtal i affärsystem. Arbetet innebär även att du är företagets ansikte utåt och kommer ha kontakt med såväl tekniker, säljare och kunder. Vidare kommer du i tjänsten även vara stöttande i den administrativa arbetet.
Vikariatet sträcker sig fram till sommaren.
Du har relevant utbildning eller erfarenhet av likande jobb och trivs i en serviceinriktad administrativ roll. Du är en van användare av olika systemverktyg och har goda kunskaper i Google/MSOffice paketen - främst excel och word. Vidare kommunicerar du obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska - svenska med kunder, tekniker mfl och engelska är vårt koncernspråk.
Du är lösningsorienterad som person och har ett strukturerat och effektivt arbetssätt. Du är noggrann, stresstålig och prestigelös samt har god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Rentokil Initial Kontakt
Chef Avtal & Fakturering
Nils-Fredrik Lindberg Jobbnummer
