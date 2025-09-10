Vikariat åk 2
2025-09-10
Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola. I dagsläget ansvarar vi för totalt 16 kommunala förskolor och 9 grundskolor.
Våra värdeord är: Modiga, Medskapande, Förtroende och Professionell. För oss är det därför av vikt att du som medarbetare har en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa för att säkerställa ett jämställt samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Välkommen till oss - och välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-10Beskrivning
Vill du bli vår nya kollega och vara med och leda utvecklingen av våra grundskolor inom Bollnäs kommun?
Till Renshammarskolan söker vi nu en legitimerad lärare F-3 för arbete i åk 2 100% med tillträde enligt överenskommelse under hösten.
Renshammarskolan är en F-6 skola som är en alldeles nybyggd, modern skola med lokaler som är optimalt anpassade efter verksamheten, med miljöer som främjar barns lärande - oavsett behov. På Renshammarskolan skapar vi en vänlig atmosfär där respekt, trygghet och glädje är honnörsord. Här respekterar vi varandra, vår miljö och ger eleverna en dag full av kunskap, utveckling och glädje. Du kommer att tillhöra ett stabilt och erfaret arbetslag med god gemenskap.
Vad kan vi erbjuda dig?
Först och främst tycker vi att du som medarbetare är det viktigaste vi har. Du är nyckeln till våra verksamheters framgång. Vi lägger därför fokus på att du, som medarbetare, ska ha ett positivt arbetsklimat och möjligheter till personlig utveckling - samtidigt som du har roligt på jobbet. Utöver en stimulerande arbetsvardag erbjuder vi våra medarbetare bland annat friskvårdsbidrag och personalstöd. Välkommen till oss!Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor ansvara för undervisning i åk 2. Du är en av fem lärare med våra tvåor och du ingår i arbetslag för åk 2 och för hela skolan.
Utöver undervisning kommer du att planera, bedriva, utvärdera och analysera det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplan och gällande styrdokument. Genom nära samarbete med övrig personal på resten av skolan kommer du även att arbeta för skolans utveckling i stort och sträva efter att skapa en god miljö för både elever och personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i att undervisa i årskurs F-3.
Vi önskar en engagerad medarbetare som i samspel med eleverna stöttar dem på olika sätt i deras kunskapsutveckling. Vi söker en medarbetare som har stor förståelse för barns olika behov och varierande förmågor och det är av stor vikt att du har god förmåga att anpassa både ditt förhållningssätt mot elever och din undervisning utifrån elevers kunskapsnivå och eventuella svårigheter. Stor vikt läggs vid personlighet lämplighet, förmåga att samarbeta med elever, vårdnadshavare och andra vuxna samt att i övrigt vara en god förebild. Då du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med kollegor ser vi att du är en person med god ansvars- och samarbetsförmåga, gärna med erfarenhet av dokumentation i Unikum. Du är väl insatt i skolans styrdokument, arbetar utifrån läroplanens mål och har goda kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla den pedagogiska verksamheten. Anställningsvillkor
Utdrag ur belastningsregister
Intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Provanställning kan komma att tillämpas
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
