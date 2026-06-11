Terminalarbetare sökes för omgående start
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2026-06-11
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, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Terminalarbetare sökes för omgående start
Just nu söker vi en noggrann och ansvarstagande terminalarbetare till vår kund i Eskilstuna. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av godsmottagning, sortering av inkommande och utgående gods samt truckkörning.
Tjänsten har omgående start och uppdraget är inledningsvis bekräftat till cirka en månad. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning beroende på verksamhetens behov och din prestation.
Arbetet innebär daglig hantering av gods där ordning, struktur och säkerhet är viktiga delar av arbetsdagen. Du kommer att vara en viktig del av terminalverksamheten och bidra till att flödet fungerar smidigt och effektivt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är noggrann, självgående och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter.
För att passa i rollen har du tidigare erfarenhet av terminal-, lager- eller logistikarbete. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo samtidigt som du bibehåller kvalitet och noggrannhet i ditt arbete. Det är viktigt att du utan problem kan läsa och förstå instruktioner, därmed är goda kunskaper i svenska ett krav.Publiceringsdatum2026-06-11Profil
• Strukturerad och ordningsam
• Ansvarsfull och noggrann
• Självständig och initiativtagande
• God samarbetsförmåga
• Flexibel och lösningsorienterad
• Trivs med fysiskt arbete
• Positiv inställning och hög arbetsmoralKvalifikationer
• Truckkort A1–A4 och B1–B4
• Erfarenhet av truckkörning
• Tidigare erfarenhet av terminal-, lager- eller logistikarbete
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av godsmottagning och godsregistrering
• Erfarenhet av lossning och lastning av gods
• Erfarenhet av arbete i terminalmiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiks Group AB
(org.nr 556660-4095)
633 46 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fiks Group AB Kontakt
Rekryterare
Jonathan Törn jonathan.torn@fiksgroup.se 0723730095 Jobbnummer
9959459