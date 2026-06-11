Chef till informationssektionen på Marinstaben
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2026-06-11
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Vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld?
Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
Om Marinstabens informationssektion
Stabsenhetens informationssektion ingår i Marinstaben som är ett marint ledningsförband lokaliserat på Muskö i närheten av Nynäshamn. Marinstaben utövar en sammanhållen ledning av de marina förbanden vilket omfattar all utbildning, övning samt operationer.
Informationssektionens uppgift är att ge stöd och service till Marinstabens ledning och handläggare i samordning och informationsförvaltning. Avdelningen hanterar stora mängder information i olika format och sekretessgrad och utgör en viktig del av stabens expertis i informationshantering. I avdelningens uppgift ingår det också att stödja marinstabens personal med utbildning i hur information i olika format ska hanteras, både ur ett lagrumsstyrt och praktiskt perspektiv.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker chef till vår informationssektion som består av 4 medarbetare. Du kommer att planera, leda och följa upp sektionens verksamhet. Du kommer att arbeta som första linjens chef vilket bland annat innefattar att leda och stödja medarbetare.
Utöver ledarskapet kommer dina arbetsuppgifter omfatta informationshantering inom Marinstaben. Genom sektionen ser du till att strukturera inkommande och utgående nationell och internationell information samt att fördela den till relevant avdelning inom Marinstaben.
Du följer också upp ärendets beredning genom de olika ärendeuppföljningssystem som Försvarsmakten använder och utbildar ny personal i interna arbetsmetoder och interna informationshanteringssystem.
Arbete kräver en mycket strukturerad personlighet som är van vid att jobba med stora informationsmängder och kan systematisera informationen så att den blir både spårbar och sökbar i enlighet med militärlogiska stabsarbetsmetoder.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Universitets- eller högskoleexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
2 års erfarenhet i stabsarbete
Erfarenhet i informationssystem
Erfarenhet från arbetsledande befattning i Försvarsmakten
Erfarenhet av att arbeta i SAP
Goda kunskaper i hela Microsoft Office-paketet
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkortDina personliga egenskaper
Som person har du ett väl utvecklat ledarskap och ett intresse för människor. Vi ser att du har förmågan att fatta beslut även på osäkert underlag. Du är utvecklingsinriktad, drivande och tar egna initiativ. Vi ser även att du är trygg, självgående, ansvarstagande och noggrann med målet att alltid leverera. Du har hög integritet tillsammans med ett naturligt säkerhetstänk.
Du bör trivas i en miljö som kännetecknas av högt arbetstempo, med en blandning av rutinärenden samt nya utmaningar. Du har ett lösningsorienterat och prestigelöst förhållningssätt och har lätt för att prioritera bland arbetsuppgifter. Det är också viktigt att du är flexibel och trivs i en miljö med snabba förändringar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Genomförd kombattantutbildning
Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten
Erfarenhet av att arbeta i SAP/PRIO
Erfarenhet av ärendehanteringssystem t.ex. VIDAR
Vi erbjuder
Som anställd i Försvarsmakten finns det goda möjligheter till kompetensutveckling med flertalet interna kurser och utbildningar. Vidare finns det också goda friskvårdsmöjligheter som bland annat inkluderar träning på arbetstid och en sund balans mellan fritid och arbete.Övrig information
Anställningsform tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Muskö/Haninge
Civil befattning
Tjänsteresor både inrikes och utrikes kan förekomma
Försvarsmakten, Marinstaben har upprättat en bussförbindelse som startar vid Centralen i Stockholm med stopp längs vägen till Muskö, tur och retur på givna tider.
Upplysningar om befattningen
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Lena Åberg.
Information om rekryteringsprocessen
Frågor ang rekryteringsprocessen kontakta Jenny Winberg.
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zackrisson
SEKO Lenny Johansson
OFR/S Björn Engren
OFR/O Fredrik Lambert
Samtliga ovan nås via Försvarsmaktens växel, 08-788 75 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 24 juni 2026. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
148 25 HANINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9959476