Speciallärare F-3 Brandbergsskolan
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2026-06-11
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Välkommen till en spännande möjlighet där du kan växa och utvecklas tillsammans med oss! Vi på Haninge kommun erbjuder en unik chans att vara med på vår resa mot framtiden, där vi skapar en ny stad endast 20 minuter från Söder. Här får du möjlighet att bidra med dina idéer och dina kunskaper i ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia.
Speciallärare, svenska (F-3) – Brandbergsskolan
Vill du vara med och utveckla framtidens läs- och skrivundervisning och samtidigt göra verklig skillnad för varje elev?
Nu söker vi på Brandbergsskolan en engagerad speciallärare till lågstadiet med fokus på läs- och skrivutveckling.Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Brandbergsskolan är en F–9-skola i Haninge med högt engagemang, stark sammanhållning och ett tydligt fokus på elevernas trygghet och lärande. Vi arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen för att alla elever ska lyckas.
Uppdraget
Som speciallärare i lågstadiet kommer du att:
• arbeta nära lärare i klass för att utveckla undervisningen i läsning och skrivande
• planera och genomföra undervisning enskilt eller i grupp
• genomföra kartläggningar, analyser och insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå
• vara en nyckelperson i vårt arbete med tidiga insatser
• bidra till att implementera och utveckla vårt arbete med Phonics (ljudningsbaserad undervisning) och RTI (Response to Intervention)
• handleda och stötta kollegor i undervisning och anpassningar
• vara en aktiv del av skolans elevhälsoteam (EHT)
• ingå i ett starkt specialpedagogiskt team
Vi söker dig som
• är legitimerad speciallärare inom läs- och skrivundervisning
• har erfarenhet av arbete i lågstadiet
• har ett särskilt intresse för läs- och skrivinlärning
• är nyfiken på och vill utvecklas inom Phonics och RTI
• trivs med att arbeta nära undervisningen och i kollegialt samarbete
• utgår från ett relationellt perspektiv
Vi erbjuder
• ett engagerat kollegium och stark teamkänsla
• möjlighet att vara med och utveckla strukturerade tidiga insatser
• en skola med höga ambitioner och fokus på trygghet och lärande
• kompetensutveckling inom Phonics och RTI
Välkommen med din ansökan
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Norra Kronans gata 429 (visa karta
)
136 60 HANINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Brandbergskolan Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9959463