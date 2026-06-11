Kliv in i morgondagens sjuksköterskeroll
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-06-11
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Verksamhetsområde infektionssjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Söker du ett modernt och flexibelt arbete där du får både frihet, trygghet och möjlighet att använda hela din kompetens i ditt dagliga arbete? Då kan just du vara rätt person för oss. Avdelningen för Akademiska hemma expanderar och vi behöver nu fler kollegor på timanställning till vår enhet.
Avdelningen för Akademiska hemma bedriver akut specialistvård – i patientens hem. I stället för att patienten är inlagd på sjukhuset kommer du och dina kollegor hem till patienten för att utföra den vård som utförs vid slutenvårdsavdelningar. Du bygger relationer, ser helheten och gör skillnad på riktigt för patienten. Vårdformen har sedan några år tillbaka tillämpats på flera platser runt om i Sverige och visar på en mycket hög patientnöjdhet och patientdelaktighet.
Patientbesöken sker utefter behov och diagnos, vanligtvis en till tre gånger per dygn. Arbetet leds av en teamcentral tillsammans med ambulerande team som planerar och prioriterar både fysiska och digitala besök. Det ambulerande teamet med sjuksköterska består av två personer och patientmöten sker fysiskt i hemmet och digitalt via videobesök med teamcentralens sjuksköterska och patientansvarig läkare.
Ditt uppdrag
Du kommer som ambulerande sjuksköterska på Avdelningen för Akademiska hemma att ansvara för vården av patienter i deras hemmiljö. Under hembesök kan till exempel provtagning, i.v antibiotika, injektioner och vätsketerapi utföras. Initialt arbetar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter under hembesök och utifrån erfarenhet även i kombination med ansvar för teamcentralen. Det finns alltid en patientansvarig läkare på sjukhuset som i nära samarbete med sjuksköterskan på teamcentralen planerar patientens vård.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för denna vårdform. Meriterande är erfarenhet av slutenvård och/eller hemsjukvård. Du ska vara flexibel i ditt tankesätt, vara lösningsorienterad och tycka om utveckling och digitalisering av vård. B-körkort krävs.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en timanställning, med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är initialt förlagd till dag, kväll och helg, men vid fullskalig verksamhet kan även nattjänstgöring bli aktuell efter överenskommelse. Anställning sker löpande.
• Introduktion bestående av både kliniska och teoretiska pass och som utformas individuellt utifrån tidigare erfarenhet.
• Vi tillämpar hälsosam schemaläggning med fokus på återhämtning. Dagpasset börjar 07.30 på morgonen och kvällspasset slutar 21.30.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Tveka inte att höra av dig till någon av ansvariga personer för Avdelningen för Akademiska hemma:
Avdelningschef Magnus Ekström, 018-617 00 34
Koordinator Madeleine Bäfve 018-617 24 69
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS763/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9959466