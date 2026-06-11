Jobba som CE-chaufför hos THL - Göteborg
Marketpeople AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-06-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marketpeople AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Huvudsakliga arbetsuppgifter 🚚
I rollen som CE-chaufför hos THL, som är en del av Sandahlsbolagen, så kommer du primärt arbeta hos Dagab där dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av:
Lasta och lossa varor på och från lastbilen
Leverera rätt varor i rätt tid till Axfoods kunder
Även andra transportuppdrag utanför Dagab kan bli aktuella.
Start för tjänsten: Omgående
Anställningsform: Visstidsanställning på heltid.
Arbetstider: Varierar och kan inkludera både helg och kvällsarbete.
Adress till arbetsplats: Exportgatan 73, 422 46 Hisings BackaPubliceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Arbetet innebär hantering av livsmedel samt transporter, vilket ställer höga krav på noggrannhet, effektivitet och ansvarstagande. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där samarbete är en viktig del av vardagen.
Då du kommer vara en del av ett stort logistikflöde med många aktörer och olika utmaningar är det extra viktigt att passa tider, följa säkerhets- & ordningsregler, samt köra på ett hållbart och miljövänligt sätt.
Om THL 🏬
THL arbetar åt livsmedelsgrossister och transporterar kylda och frysta varor men utför också andra transportuppdrag. THL tillhandahåller också andra tjänster som rangering eller hyra in en lots av dem. De bistår med personal och kompetens så som chaufförer, lastare med truckkort eller annan specialkompetens.
THL är idag cirka 65 Chaufförer som tillsammans har en ovärderlig yrkeserfarenhet och kunskap som krävs för att kunna utföra de jobb vi gör på ett klanderfritt sätt.
THL ingår i koncernen Sandahlsbolagen Sweden AB.
Krav och egenskaper ✅Krav
CE-körkort (giltigt i Sverige)
Giltigt YKB (Yrkesförarkompetensbevis)
Giltigt förarkort
Truckkort enligt TLP10
Innehav av ADR 1.3 intyg
Innehav av bakgavellyftintyg
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av arbete som CE-chaufför, eller liknande roll
Tidigare erfarenhet av att transportera livsmedel
God lokalkännedomDina egenskaper
Du har en positiv inställning, är noggrann och ansvarsfull, oavsett om det handlar om att respektera tider, hålla god kvalitet eller nå uppsatta mål. I rollen som chaufför är det viktigt att du trivs med att arbeta självständigt, då du under stora delar av arbetsdagen arbetar ensam och med begränsade sociala kontakter.
Det är också viktigt att du har god samarbetsförmåga, bidrar till god stämning på arbetsplatsen och kommer överens med kollegor, oavsett skilda perspektiv, kulturer, bakgrunder och språk.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
Lön/förmån💰
Lön: Enligt kollektivavtal och det är transportavtalet som följs.
Rekryteringsprocessen 🫱🏻🫲🏽
1. Sök via annons och genomför AI-intervju med Hubert
2. Juridisk bakgrundskontroll via Fortcheck
3. Refernstagning via Refensa
4. Intervju med Marketpeople
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7876688-2048392". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167), https://jobb.marketpeople.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marketpeople Jobbnummer
9959478