Förskollärare till Pepparmyntans förskola
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2026-06-11
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-06-11Beskrivning
Välkommen att söka tjänsten som förskollärare på Pepparmyntans förskola, belägen på Gröndalsområdet. Vi söker nu en förskollärare som vill vara med och skapa en trygg, utforskande och inspirerande vardag för våra barn.I rollen får du vara en del av en verksamhet som sätter barnens utveckling, nyfikenhet och välbefinnande i centrum.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten i förskolan med läroplanen som grund. Du ansvarar för undervisningen och för att skapa goda förutsättningar för barns lärande, utveckling och välbefinnande genom medvetna pedagogiska val och ett systematiskt arbetssätt.
Du är en pedagogisk ledare som initierar undervisningsprocesser, skapar strukturer för lärande och bidrar till progression i barnens utveckling. Arbetet sker i nära samarbete med arbetslaget, där gemensam reflektion och kollegialt lärande är viktiga delar av uppdraget.
Arbetet präglas av ett förtroendefullt samarbete med både kollegor och vårdnadshavare, där dialog och delaktighet är centrala.
Rollen innehåller även att:
ansvara för undervisning och pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen
planera, dokumentera, följa upp och analysera undervisningen
driva och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
bidra till kollegialt lärande i arbetslaget
ansvara för den pedagogiska dialogen med vårdnadshavare
Hos oss värdesätter vi varje pedagogs kompetens och styrkor, och du ges möjlighet till kontinuerlig utveckling genom kollegialt lärande och fortbildning.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är trygg i din yrkesroll, tänker innovativt och ser möjligheter i det pedagogiska arbetet. Du är tydlig i ditt pedagogiska ledarskap och har ett lösningsinriktat och flexibelt arbetssätt. Med förmåga att ställa om när förutsättningarna förändras möter du vardagen med engagemang, kreativitet och ett positivt förhållningssätt. Du bidrar till arbetsglädje och skapar delaktighet och engagemang i både barngrupp och arbetslag.
Du har ett pedagogiskt förhållningssätt som förenar professionell omsorg och undervisning i linje med läroplanens och kommunens värdegrund, och har gärna erfarenhet av att möta barn som behöver extra stöd.
Vidare ser vi att du har:
legitimation som förskollärare med god insikt i förskolans pedagogiska uppdrag och läroplan.
goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
god vana att använda digitala verktyg.
Det är meriterande om du har:
• tidigare arbetslivserfarenheter inom förskoleverksamhet. Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I Värnamo kommun annonseras alla tillsvidareanställningar på heltid. Om du i stället önskar deltid och verksamheten kan tillgodose en lägre sysselsättningsgrad är det givetvis en möjlighet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Information om lön. Utifrån EU:s lönetransparensdirektiv lämnar Värnamo kommun information om ingångslöneintervall för tjänsten i annonsen. Det intervall som anges utgår från lägsta lön och medianlön inom yrkeskategorin som denna annons avser. Medianlön är den mittersta lönen, vilket innebär att hälften av alla medarbetare inom yrkeskategorin i Värnamo kommun har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
Du hittar information om ingångslöneintervallet på vår hemsida: Information om lön - Värnamo kommun.
Informationen om lön är vägledande och inte bindande. Värnamo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att slutlig lön fastställs baserat på uppdragets svårighetsgrad och ansvarsnivå samt den enskildes utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vid eventuellt erbjudande om anställning betyder detta att den lön som förhandlas om både kan vara högre eller lägre än vad som anges i ingångslöneintervallet.
Du hittar information om hur vi arbetar med lön i Riktlinje - Lönebildning på vår hemsida: Riktlinjer - Värnamo kommun.
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
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331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Barn- Och Utbildningsförvaltningen, Förskola, Alma Velic, Pepparmyntan Kontakt
Sveriges Lärare Sveriges Lärare 0370377755 Jobbnummer
9959471