Erfaren utredare till Socialförvaltningen
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-06-11
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Är du en erfaren utredare med djup kunskap om socialtjänstens uppdrag? Hos oss får du möjlighet att arbeta med kvalificerade utredningar, utvecklingsfrågor och strategiska uppdrag som bidrar till att stärka kvaliteten och likställigheten inom stadens socialpsykiatriska verksamheter.
Välkommen till oss
I rollen som utredare tillhör du Kompetensområde funktionshinder och socialpsykiatri, där det idag arbetar 45 personer uppdelat på fyra enheter. Här arbetar utredare, projektledare, administratörer och gruppledare. Den här tjänsten ingår i enheten Kompetenscenter funktionshinder och socialpsykiatri där det idag arbetar 17 medarbetare och en områdeschef. Arbetsplatsen är belägen centralt i Farsta Centrum med närhet till tunnelbana och en galleria med stort utbud av restauranger, caféer och shopping.
Vi erbjuder dig
En dynamisk arbetsplats med gedigen introduktion och möjlighet att driva utveckling tillsammans med erfarna kollegor
Friskvårdsbidrag och rabatterade priser på stadens egna tränings- och simanläggningar
Generösa flexramar och möjlighet till fler semesterdagar genom semesterväxling
Kortare arbetstid under sommarmånaderna
Läs mer om förmånerna med att arbeta inom Stockholm Stad här
Din roll
I tjänsten som utredare har du som uppdrag att arbeta strategiskt för likställighet och samordning inom socialtjänstens socialpsykiatri. Uppdraget innebär även samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och aktörer. Du bidrar till att säkerställa rättssäkra och kunskapsbaserade arbetssätt och är ett stöd för chefer, medarbetare och andra yrkesverksamma i staden. I tjänsten ingår att omvärldsbevaka och ta fram nya riktlinjer eller stödmaterial, delta som sakkunnig, leda nätverk, konferenser och utbildningar.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
leda stadsövergripande chefsnätverk, anordna utbildningar, föreläsningar och workshops
vara uppdaterad på kunskapsläget inom socialtjänsten
planera, genomföra och följa upp budgetuppdrag
arbeta med utvecklingsfrågor tillsammans med stadsdelsförvaltningarna/andra förvaltningar
skriva och sammanställa tjänsteutlåtanden, svara på motioner, skrivelser och remisser
bidra till kunskapsbaserad utveckling inom området
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
en avslutad socionomexamen, eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
flerårig erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom socialtjänstens område
flerårig erfarenhet inom verksamhetsområdet socialpsykiatri
mycket god kunskap inom socialtjänsten, om exempelvis aktuell lagstiftning, styrdokument och arbetssätt
vana att skriva utredningar, analyser, rapporter, remissvar, tjänsteutlåtanden eller andra yttranden i tjänsten
erfarenhet från att ha arbetat i offentlig verksamhet eller en politiskt styrd organisation
mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
yrkeserfarenhet inom socialpsykiatrin både inom myndighetsutövning och utförarverksamhet.
erfarenhet av att leda uppdrag eller projekt, där det kommer vara särskilt meriterande med erfarenhet av att anordna nätverksträffar, workshops och/eller konferenser
akademisk vidareutbildning inom verksamhetsområdet socialpsykiatri
kunskap och erfarenhet av att arbeta med implementering av nya arbetssätt och metoder
Som person är du strukturerad, utvecklingsinriktad och har god förmåga att självständigt planera och driva ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att växla mellan detalj- och helhetsperspektiv, ett starkt analytiskt sinne och förmåga att hantera komplexa frågeställningar. Du trivs med att arbeta strategiskt och att driva utveckling inom dina ansvarsområden. Du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och skapar förtroendefulla relationer genom att bjuda in till dialog och samverkan, både internt och externt. Publiceringsdatum2026-06-11Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Intervjustegen i processen är planerade att hållas under v.27-28.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Storforsplan 44 (visa karta
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123 47 FARSTA Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen Kontakt
Robert Dragan, Vision robert.dragan@stockholm.se 08-50825658 Jobbnummer
9959469