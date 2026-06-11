Administratör/projektmedarbetare till ESF-projektet Egenmaktsarenan
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2026-06-11
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Till ESF-projektet Egenmaktsarenan Dalarna söker vi en administratör/projektmedarbetare för projektets sista år, från och med 260901 till och med 270830.
Falun Borlänge-regionen driver tillsammans med Borlänge, Falun, Ludvika, Leksand och Rättviks kommuner samt Fornby Folkhögskola (Region Dalarna), projektet Egenmaktsarenan Dalarna. Projektet stöttar individer som står långt från arbetsmarknaden och som Arbetsförmedlingen inte når med sina insatser.
Arbetet fokuserar på ett kontinuerligt och nära handledarstöd med parallella insatser som riktar sig mot arbetsmarknad eller studier. Målet är att individerna ska göra stegförflyttning närmare arbetsmarknaden samt uppleva en stärkt egenmakt och en bättre hälsa. Projektet utvecklar också samarbetsstrukturer mellan samverkansparterna för att optimera möjligheten att ge individen rätt stöd.
Målet är att dessa nya metoder och arbetssätt sprids och implementeras i organisationernas ordinarie verksamhet, där en långsiktigt hållbar struktur för samverkan och samarbete har etablerats mellan förvaltningar, kommuner och Regionen.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
I rollen som administratör/ projektmedarbetare i projektet kommer du att vara ett viktigt stöd för projektledaren och övrig personal i projektet, framför allt i olika administrativa uppgifter. Det kan till exempel handla om att ta fram administrativa rutiner, deltagarsammanställningar, rapportera till SCB, föra mötesanteckningar samt hjälpa till vid olika arrangemang. En central del av uppdraget är att ge bra förutsättningar till projektmedarbetare så att rapportering till ESF-rådet fungerar korrekt och effektivt. Falun Borlänge-regionen AB är en liten och flexibel organisation utan egna stödfunktioner, vilket innebär att du vid behov även kan behöva bidra med andra arbetsuppgifter kopplade till pågående projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, gärna i EU-finansierade projekt, där hållbarhetsaspekterna är extra viktiga. Du har som minst en gymnasial utbildning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer är likvärdig och som passar för tjänsten. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift och uppskattar ordning och reda. Vi ser det som meriterande om du har arbetat i kommunal verksamhet eller har annan erfarenhet från sammanhang där kommuner varit en part. Det är också meriterande om du har erfarenhet från arbete inom AME – kommunal arbetsmarknadsenhet och/eller arbete riktat till stegförflyttning hos målgruppen.
Dina personliga egenskaper väger tungt för den här rollen. För att trivas behöver du vara engagerad, ha gott om initiativförmåga och en del tålamod. Du är strukturerad, noggrann och trivs i sammanhang där arbetsuppgifterna är varierande och ibland dyker upp utan förvarning.
Om Falun Borlänge-regionen AB
Falun Borlänge-regionen AB är ett kommunägt utvecklingsbolag som arbetar för en stark, hållbar och attraktiv region. På uppdrag av våra ägarkommuner Borlänge, Falun, Gagnef och Säter driver vi strategiska projekt och verksamheter som stärker regionens kompetensförsörjning, stöttar näringslivet och bidrar till att transportkapaciteten i "Sveriges midja" står högt upp på agendan. Utöver dessa tar vi också fram beslutsunderlag och samordnar kommungemensamma initiativ – alltid i samverkan med regionens bästa i fokus.
Skicka din ansökan via e-post senast den 28 juni till carina.eriksson@fbregionen.se
Vi går igenom inkomna ansökningar löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: carina.eriksson@fbregionen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Egenmaktsarenan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falun Borlänge Regionen AB
(org.nr 556645-9284)
Forskargatan 3 (visa karta
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781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falun Borlänge-Regionen AB Kontakt
VD
Eva-Lena Palander 0243-248041 Jobbnummer
9959465