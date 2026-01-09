Vikariat - fältassistent (med möjlighet till förlängning)
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Som fältassistent får du ett varierat och fritt jobb där du har stora möjligheter att påverka både ungdomar och din arbetsdag.
Vi erbjuder
• Ett arbete där du får chansen att planera och påverka din arbetsdag.
• Ett spännande utvecklingsarbete där det finns möjligheter för dig att påverka arbetets utformning.
• Kontinuerlig extern handledning.
Vad Stockholm stad kan erbjuda finns på https://jobba.stockholm/formaner
Din roll
Ditt uppdrag är att arbeta uppsökande, relationsskapande och förebyggande med fokus på tonåringar. Arbetet grundas i preventionsvetenskap och centralt är att identifiera riskfaktorer och minska deras inflytande genom att stärka ungdomars skyddsfaktorer på universell, selektiv och indikerad nivå. Arbetsuppgifterna är varierande och riktade till både ungdomar och vuxna. I det direkta ungdomsarbetet ingår att möta enskilda ungdomar och finnas till hands på ungdomars offentliga arenor. Konsten att lyssna, samtala och arbeta med ungdomarnas egna förmågor är centrala i vårt metodarbete för att stimulera till utveckling och engagemang. En stor del av arbetstiden går till att genomföra stadsdelens skolprogram, alla tonåringar ska ha träffat och känna till att fältassistenter finns som ett stöd för dem under uppväxten.
Du leder möten med vårdnadshavare och andra vuxna, håller i strukturerade aktiviteter, föräldrastödsprogram som ABC tonår och På rätt väg. En viktig del är att samarbeta med skolor, socialtjänst, polis, fritidsgårdar m.fl. Du kommer att vara kontaktperson för några av våra 19 skolor med högstadium. För att vara uppdaterad om trender och aktuell lägesbild, känna till nya rön och metoder samt synkronisera arbetet med andra ungdomsarbetare så deltar du i forum för samverkan både inom och utom stadsdelsområdet.
Arbetet bedrivs i linje med Stockholms stads standard för socialt fältarbete.
Din kompetens och erfarenhet
Du är socionom eller har motsvarande utbildning.
Vi finns på ungdomarnas arenor och du bör ha erfarenhet av att ha arbetat i ungdomsverksamhet där ungdomar själva väljer att ha kontakt. Det är meriterande om du tidigare arbetat uppsökande, nätverkande och med föräldrastödsprogram. Har intresse, vana och kunskap om de sociala medier ungdomar använder. Du har insikt om hur viktigt drogförebyggande arbete är. Ditt förhållningssätt är normkritiskt och inkluderande.
• Intresse för evidensbaserad praktik och omsätter teoretisk kunskap i praktisk handling.
• Tar initiativ och har förmåga att planera och strukturera ditt arbete på ett självständigt sätt.
• Flexibel och öppen gentemot ungdomar, vårdnadshavare och samarbetspartners.
• Lyhörd för signaler från kollegor, en central egenskap i det uppsökande arbetet.
• Bidrar aktivt till fältverksamhetens metodutveckling och kvalitetssäkring. Stor vikt läggs vid att du passar in i teamet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/93". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö SDF, Förebyggande enheten Kontakt
Sebastian Dahlén 076-1222074 Jobbnummer
9676971