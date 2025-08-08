Vik Stödpedagog/ Stödassistent Gruppbostad Regeringsgatan
2025-08-08
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Gruppbostad Regeringsgatan är centralt belägen i Gislaved. Enheten vänder sig till personer med varierande fysiska, intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar samt omvårdnadsbehov. De boende har beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Denna annons avser ett vikariat om 6 månader med ev möjlighet till förlängning. Som medarbetare arbetar du dag, kväll och helg. Arbete på annar arbetsplats kan ev förekomma. Löpande rekrytering tillämpas.Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du för att göra dagen meningsfull, tydlig och innehållsrik för dem vi är till för. Du stödjer och vägleder brukarna i personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, klädtvätt, samhällskontakter och kommunikation.
En viktig del av arbetet är att stimulera och motivera brukarna till att utveckla sina förmågor samt skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid - så att de kan leva som andra, utifrån sina individuella förutsättningar.
I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera och planera utifrån individuella genomförandeplaner, samt att anpassa miljön efter brukarnas behov. Du arbetar även med IT-baserad dokumentation och administration, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt aktiviteter som bad, promenader, bio, fika, dans, konserter, stallvistelse med mera - allt utifrån brukarnas intressen och förmågor.
Övriga arbetsuppgifter kan innefatta planering av läkarbesök, samordning av aktiviteter och samverkan med andra verksamheter.
Du kommer att använda arbetsmetoder som PFA (pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt), kommunikationshjälpmedel, bildschema, bildstöd och sinnesstimulering. Kontaktmannaskap ingår i tjänsten.
Kvalifikationer
Stödpedagog: Stödpedagogsutbildning med inriktning mot funktionshinderområdet.
Stödassistent: Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionshinderområdet, barn- och
fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete eller annan motsvarande utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Alternativt: Beteendevetare, behandlingspedagog, socialpedagog eller annan utbildning som
arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av målgruppen
- Är strukturerad, lyhörd, ödmjuk, stresstålig och har ett gott bemötande
- Kan simma och inte har allergi mot klor eller pälsdjur
- Har B-körkort
- Behärskar svenska väl i tal och skrift
- Har god datorvana och erfarenhet av dokumentation
- Gärna har kunskap inom lågaffektivt bemötande, tecken som stöd och tydliggörande pedagogik
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enheten för Lss-boende 2 Kontakt
Malin Kjellström 0371-81082 Jobbnummer
9450149