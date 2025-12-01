Vik skolkurator till centrala elevhälsan
2025-12-01
Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor - hela barnet hela vägen!Publiceringsdatum2025-12-01Arbetsuppgifter
Du kommer att bli en del av en av våra enheters tvärprofessionella elevhälsoteam, där det förebyggande och hälsofrämjande arbetet står i centrum. Skolenheten är Nyhamnsskolan. Som skolkurator bidrar du med din psykosociala kompetens för att stödja det pedagogiska arbetet och främja elevernas välmående. Du genomför samtal på både individ- och gruppnivå, exempelvis stöd-, motivations- och krissamtal, och arbetar nära både skolpersonal och skolledning. Inom enheten samarbetar du tätt med övriga i det lokala elevhälsoteamet.
Din närmaste chef är elevhälsochefen, som är placerad centralt i organisationen. Som skolkurator ingår du även i förvaltningens centrala elevhälsa, tillsammans med skolsköterskor, psykologer, skolläkare, logopeder och 11 andra kuratorer. Centrala elevhälsan har ett övergripande ansvar för samtliga barn och elever inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och gymnasium.
I rollen ingår dokumentation, vilket ställer krav på goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du är trygg i att använda dator och olika IT-verktyg som stöd i ditt arbete; inom elevhälsan i Höganäs dokumenterar vi i Prorenata.
Samverkan är en central del av vårt arbete med barn och ungdomar. Du kommer därför att arbeta nära både interna och externa aktörer, exempelvis socialtjänst, polis och BUP, för att skapa det bästa stödet för eleverna.Kvalifikationer
Du har en socionomutbildning.
Vi värdesätter särskilt följande personliga egenskaper hos dig:
• Utvecklingsbenägen: Du strävar efter att lära och utvecklas i ditt arbete och ser möjligheter till förbättring både för dig själv och verksamheten.
• Ett genuint engagemang för barn och ungdomar: Du har ett varmt intresse för att möta och stödja elever i deras vardag och utveckling.
• Teamorienterad: Du vet att framgång skapas tillsammans. Du samarbetar nära med kollegor inom elevhälsan, lärare, ledning och vårdnadshavare, och prestigelöshet är en självklarhet för dig.
• Balans mellan allvar, engagemang och humor: Du tar ansvar när det behövs, men kan också skapa trivsel och lätthet i vardagen.
• Kreativ och lyhörd: Du har förmåga att se varje elev som unik och är öppen för nya idéer och lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
