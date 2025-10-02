vik. Modersmålslärare i Zo-Lai 30%
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Central förvaltning, Modersmålslärare / Grundskollärarjobb / Ljusdal Visa alla grundskollärarjobb i Ljusdal
2025-10-02
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Central förvaltning, Modersmålslärare i Ljusdal Publiceringsdatum2025-10-02Beskrivning
Du kommer att arbeta i sektor Lärarande under Modersmålsenheten som modersmålslärare/studiehandledare i grundskolan och gymnasiet utifrån skolans styrdokument.Dina arbetsuppgifter
Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö. Du utvecklar den pedagogiska verksamheteten till att bli intressant, inspirerande och utmanande samt skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.Kvalifikationer
Du har en svensk lärarexamen eller motsvarande lärarexamen från utlandet. Erfarenhet av arbete i och/eller av undervisning inom grundskola eller gymnasium. Din svenska och dina kunskaper i Zo-Lai skall vara så pass goda att du kan formulera dig i tal och skrift på en akademisk nivå. Arbetet kräver flexibilitet och god samarbetsförmåga
Du bör ha god datavana.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på 30% fram till 30/1 med tillträde snarast. Vikariatet kan komma att förlängas.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/180". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Central förvaltning, Modersmålslärare Kontakt
Helena Dübeck +46722239347 Jobbnummer
9536522