Verksamhetsnära utvecklare till Funktionsstödsförvaltningen
Malmö kommun / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-06-12
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Ref: 20261498
Lockas du av digitala utvecklingsprojekt med verklig samhällsnytta som behöver lösas i samspel med användare och kollegor utifrån en kreativ och visionär inställning? Då är det här tjänsten för dig! Som low-code utvecklare hos Funktionsstödsförvaltningen blir du en nyckelspelare i vårt digitala utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra Digitaliseringsenheten och tillsammans med dina kollegor driva digital utveckling av smarta, effektiva och användarvänliga lösningar i nära samarbete med våra verksamhetsavdelningar, systerförvaltningar och stadens centrala IT- och Digitaliseringsorganisation.
I rollen ingår bland annat att:
Utveckla e-tjänster i Open ePlatform (för offentlig e-tjänsteutveckling)
Bygga appar och automatisera processer med Power Platform (appar och processflöden)
Automatisera uppgifter med UiPath (för automatisering)
Utforska och utveckla vår användning av AI agenter för att ytterligare effektivisera och automatisera såväl digitala lösningar som utvecklingsprocesser
Arbeta tillsammans med våra verksamheter från identifierat behov till att beskriva krav, ta fram koncept och sedan utveckla digitala lösningar
Samarbeta med andra förvaltningar och delta i stadsövergripande nätverk av utvecklare och olika teknikområden.
Rollen kommer att utvecklas över tid och du har stor möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt. Användbarheten och behovet av low-code baserade lösningar ökar i vår organisation. Inte minst genom den snabba AI-utvecklingen kombinerat med existerande teknologier och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant teknisk högskole-/universitetsutbildning alternativt annan utbildning kombinerat med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
relevant kunskap och erfarenhet av programmering och utveckling
erfarenhet av eller stort intresse för low-code verktyg och plattformar
arbetat nära verksamheter för att tillsammans ta fram digitala lösningar
mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift och ta till dig information på engelska
Stort intresse av teknologier och att hålla dig uppdaterad med utveckling och trender inom området
Vi ser det meriterande om du har erfarenhet av:
arbete inom offentlig sektor, särskilt kommunal verksamhet
att skapa e-tjänster eller formulär, till exempel i Open ePlatform eller motsvarande
arbete med Power Platform (Power Automate, Power Pages, Power BI, Power Apps...)
arbete med automatisering via till exempel UiPath, Power Automate Desktop eller liknande RPA-verktyg
andra low-code eller no-code-plattformar
eller stort intresse av AI agenter som del av lösningar eller som verktyg i utvecklingsprocessen
integrationsplattformar och API:er
arbete med mobila lösningar, arkitekturer och arbetssätt
tjänstedesign, UX
stödjande roller som IT-support, systemförvaltning eller digitalt verksamhetsstöd
att driva eller facilitera workshops
av projektarbete eller projektledning
Som person har du har förmåga att arbeta både strategiskt och operativt, med ett helhetsperspektiv på hur verksamhet, information och teknik samspelar. Du är en god kommunikatör och kommunicerar övertygande, kan engagera och förmedla budskap på ett tydligt sätt, både i grupp och enskilt. Du är lyssnande, analytisk och har förmågan att växla mellan detaljer och helhetsperspektiv. Du är kreativ, tänker nytt och arbetar agilt med god teknisk förståelse för digitala lösningar, användarcentrerad utveckling och verksamhetsnytta i fokus.
Du kommer att ha en hög grad av frihet och vi förväntar oss att du tar ansvar och är självgående. Du bygger nätverk, tar initiativ och har ett lösningsorienterat förhållningsätt. Du får energi av att hitta och införa förbättringar och nya innovativa arbetssätt tillsammans med andra. Du är noggrann, strukturerad och är mån om att hålla hög kvalitet i det du levererar.
Om arbetsplatsen
Digitaliseringsenheten är placerad under avdelning Hälsa och Utveckling. I nära samarbete med våra verksamhetsavdelningar ansvarar och driver vi förvaltningens digitaliseringsfrågor samt utveckling och förvaltning av verksamhetssystem och arbetsplatser.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
I den här rekryteringen intervjuar vi löpande, och du kan kallas till intervju innan annonseringstiden har gått ut.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261498". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Enhetschef
Mats Hernvall Mats.hernvall@malmo.se +46734026064 Jobbnummer
9961955