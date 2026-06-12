Stödassistenter till Fruktvägen & Cirkelgatan, Funktionshinderomsorgen
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2026-06-12
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Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
FruktvägenochCirkelgatan är barnboenden enligt 9 § 8 LSS – bostad med särskild service för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Här finns personal tillgänglig dygnet runt som ger stöd och omsorg utifrån varje barns individuella behov. Vi erbjuder en trygg hemmiljö där barnen får möjlighet till social gemenskap, utveckling och meningsfulla aktiviteter, både i och utanför boendet. Tillsammans arbetar vi för att skapa delaktighet, stärka barnens självständighet och ge dem en så bra vardag som möjligt.
Vi söker nu tre stödassistenter!Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss på Fruktvägen/Cirkelgatan arbetar du för att varje barn ska få en trygg, utvecklande och meningsfull vardag. Tillsammans i teamet skapar vi de bästa förutsättningarna för att barnen ska få växa, utvecklas och vara delaktiga i sitt liv – varje dag.
I rollen ingår bland annat att:
Stötta och delta med barnen i deras vardagliga aktiviteter, både i hemmet och utomhus
Följa med till skolan, samt i egenskap av kontaktperson delta i möten med t.ex. skola och socialtjänst
Hjälpa med personlig hygien
Ansvara för sedvanliga hushållssysslor som t.ex. laga mat, städa och diska
Ha nära dialog med föräldrar och anhöriga till barnen
Dokumentera i journal och vårdplan
Medicindelegering och hantering av medicinska tillstånd som epilepsi och njursjukdom
Samverka med chef och kollegor
Viktig information
Utåtagerande och självskadebeteende förekommer
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, helg och journatt
Samplanering förekommer mellan våra verksamheter inom funktionshinderomsorgen
Om dig
För att lyckas och trivas i arbetet hos oss har du en god förmåga att samarbeta och vara flexibel. Självklart har du ett professionellt bemötande mot barnen, anhöriga och andra aktörer runtomkring. Du är engagerad, delar våra värderingar och vill tillsammans med chef och kollegor utveckla och arbeta mot uppsatta mål. Då barnen är snabba och aktiva behöver du ha fysisk form för att kunna hänga med i deras tempo. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska, barnskötare, lärare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av att jobba inom LSS-verksamhet, skola, förskola eller äldreomsorg
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, för att kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering
Simkunnighet, då det ingår i arbetsuppgifterna att bada med barnen
Meriterande
Erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning
Erfarenhet av epilepsi, barn med utåtagerande beteende och/eller AKK
B-körkort, då våra barnverksamheter har bil
Varmt välkommen med din ansökan!
Följ Umeå kommun på LinkedIn!Övrig information
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven och meriteringarna som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Särskilt boende Kontakt
Helena Rönngren, Kommunal umea.vasterbotten@kommunal.se 010-4429662 Jobbnummer
9961951