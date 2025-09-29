Vik lärare Alléskolan åk 6
2025-09-29
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
2025-09-29
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt - vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vi söker en vikarierande lärare till årskurs 6 på Alléskolan!
Alléskolan är en modern skola som är organiserad i åldershomogena arbetslag. Här arbetar ett engagerat personalteam som ständigt driver utvecklingsfrågor och har ett tydligt fokus på att eleven är i centrum. På skolan finns ett skolbibliotek i världsklass som stödjer elevernas lärande. Skolan ligger centralt i Åtvidaberg i nära anslutning till Kopparvallen och Bysjön.
På Alléskolan arbetar vi med verktyg som hjälper eleverna att bli medvetna om hur de ska öka sin måluppfyllelse genom trygghet, studiero och tillgängliga lärmiljöer. Vi arbetar för att skapa tydliga, stödjande lärprocesser och en likvärdig, evidensbaserad bedömning. Vår målsättning och fokus är ökade kunskapsresultat samt ökad närvaro hos eleverna. Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag kommer du att arbeta som lärare i årskurs 6. Ditt uppdrag är att vikariera som klasslärare i en av fyra klasser i åk 6. Det innebär att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du kommer även arbeta med att utveckla skolan utifrån våra prioriterade utvecklingsområden tillsammans med kollegor.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad lärare, gärna med matematik i din utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av att skapa en tillgänglig lärmiljö och arbeta med lågaffektivt bemötande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning på mellanstadiet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har förmåga att leda och delegera arbete på ett korrekt och rättvist sätt. Du ska kunna motivera andra och ge dem befogenheter som att ge råd, stöd och möjligheter till utveckling. Vi ser att du har förmåga att skapa goda relationer med elever och kollegor. Du har även god förståelse för individers olika förutsättningar och för hur människan tar till sig kunskap.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 oktober.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
