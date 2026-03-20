Vik. Kurator till Hammarskolan
2026-03-20
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Är du en positiv och utvecklingsinriktad kurator?
Brinner du för att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett utgångsläge? Grattis! Nu har du chansen att få bli en del av vårt team.
Vår verksamhet genomsyras av engagemang, kunskap, trygghet och stolthet och vi strävar varje dag efter att bli Sveriges bästa skolkommun!
Vägen dit går genom vårt fokus på:
• att alla kan, alla vill och alla ska lyckas
• bra medarbetare och ledare och deras utveckling
• relationer och kommunikation
• genomtänkt struktur och tydlig organisation
• kollegialt lärande
• lärande utifrån ett 1-16 perspektiv
Vi söker nu en vik. skolkurator med placering Hammarskolan åk 7-9. Tjänsten är ett vikariat under ett läsår. Skolkurator ingår i skolans lokala elevhälsoteam i tvärprofessionell samverkan. Som skolans psykosociala resurs kommer du att arbeta med förebyggande och direkta insatser för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och för att gynna elevers sociala välmående. Det kan innebära arbete med både stöd till grupp, vägledning för personal och individuellt stöd.
I rollen som skolkurator tillhör du också barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma elevhälsogrupp tillsammans med övriga skolkuratorer, skolsköterskor, psykolog, logoped samt specialpedagoger och bidrar därigenom till att utveckla elevhälsoarbetet inom hela kommunen.
Låter det här intressant? Kul! Om dessutom nedanstående stämmer in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan!
Du
- har höga positiva förväntningar på elever och kollegor
- agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential
- bidrar till att utveckla vårt förebyggande och främjande arbete inom elevhälsan
- lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten internt och externt
- ser din roll i enhetens och förvaltningens utveckling
- känner till styrdokumenten och dess innehåll och är motiverad att arbeta utifrån dem
- är kunnig inom och har vana av att arbeta med digitala verktyg
Kvalifikationskrav:
- Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms lämplig för uppdraget
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i skola är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Tjänsten tillsätts i enlighet med erforderliga beslut.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/52". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Pia Wormö, Rektor 0935-14441,076-1413347 Jobbnummer
9811156