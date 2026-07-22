Vik. Familjebehandlare till Kraft
Falköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Falköping Visa alla socialsekreterarjobb i Falköping
2026-07-22
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Vill du arbeta med barn och deras familjer i ett spännande samarbete tillsammans med skolan? Då är du varmt välkommen till oss!
Vad kan vi erbjuda dig?
Som familjebehandlare i Kraft arbetar du i första hand med de insatser som är kopplade till de barn och unga som är beviljade Kraft som skolform. Uppdragen innebär att du arbetar med psykosocialt förändringsarbete tillsammans med barn, deras familjer och med andra för familjen viktiga personer. Insatserna utförs såväl genom kvalificerade samtal som i praktiskt pedagogiskt arbete. Vi möter barn och familjer både i deras hem, i verksamhetens lokaler eller på annan lämplig plats. I rollen som familjebehandlare ingår du i ett team som samarbetar kring barnet, men ni samverkar även med andra verksamheter och myndigheter. Du och dina kollegor arbetar både enskilt och tillsammans med att utföra stöd- och behandlingsinsatser med fokus på hela familjen samt dess nätverk.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt arbete på en enhet med stort engagemang. I ditt vardagliga arbete får du stöd av dina erfarna kollegor och arbetsledare. Utöver det erbjuder vi bland annat kompetens- och metodutveckling, extern handledning m.m..
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är socionom, socialpedagog eller har en annan akademisk examen som bedöms som likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av familjebehandlande arbete eller socialt förändrings- och motivationsarbete med barn och unga inom socialtjänsten. Det är meriterande för tjänsten om du har vidareutbildning i metoder inom socialt arbete, såsom Komet 3-11 år, Tryggare barn, med mera.
För att lyckas och trivas med tjänsten är du en person som är genuint intresserad av att arbeta med utgångspunkt i barn och ungas behov och rättigheter. Du trivs med att arbeta i team, är positiv och bidrar till ett utvecklingsarbete på enheten. Som person är du ansvarstagande och har lätt för att kommunicera, samarbeta och skapa förtroende. Du har en god förmåga att anpassa dig till nya människor och situationer samt är bra på att organisera och planera för att självständigt driva ditt arbete framåt.
Har du tidigare erfarenhet av dokumentationssystemet Viva är det en bonus. B-körkort med manuell växellåda är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill utvecklas tillsammans med oss? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Upplysningar
Anställningen är ett vikariat som gäller till och med 30 september 2027.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag 07.30-16.30, men utifrån verksamhetens behov kan tidiga morgnar och kvällstid förekomma.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan kontakta och intervjua kandidater under ansökningsperioden.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-07-22Övrig information
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• I Falköpings kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om lön, vid frågor kontakta rekryterande chef.
• Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
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521 35 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0515-885000 Jobbnummer
10008785