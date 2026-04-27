Hirely AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-27
Vi söker en vibecoder - en utvecklare som dirigerar AI-modeller som en regissör styr en orkester. Du formulerar intent, kritiserar output, och får systemet att flöda. Mindre boilerplate, mer arkitekturskt tänkande och estetisk omdöme.
Vad du kommer göra
Bygga produkter genom att samarbeta med AI som primärt verktyg
Designa system, inte rader - fokus på arkitektur och beslut
Granska och förfina AI-genererad kod tills den lever upp till våra standarder
Integrera Claude, ChatGPT, Cursor och liknande verktyg i din vardagliga workflow
Driva exploration: bygga prototyper på timmar, inte sprintar
Förmedla kunskap om effektiva AI-workflows till resten av teamet
Vad vi söker
Estetisk smak - du känner när kod flödar och när den inte gör det
Produkt- och arkitekturkänsla - du vet vad du bygger och varför
Erfarenhet av att bygga med Claude Code, Cursor, Aider eller liknande
Förståelse för att AI är en kraftmultiplikator, inte en ersättare
Vana att läsa, granska och förkasta kod du själv inte skrev
Kommunicerar tydligt på svenska och engelska
Plus om du har
Bidrag till open source eller eget shipping av AI-genererade projekt
Erfarenhet av att skriva systempromptar och agent-loopar
Bakgrund som senior utvecklare som blivit fascinerad av AI-workflows
Skarpt designöga - hemsidan ska kännas, inte bara fungera
Erfarenhet av Phoenix/Elixir, Next.js eller liknande modern stack Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Siteflow Stockholm AB Jobbnummer
9878803