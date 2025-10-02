Vi söker vikarier till Klingbrogården HVB
Klingbrogården AB / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2025-10-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klingbrogården AB i Uppsala
, Östhammar
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en meningsfull verksamhet där du gör skillnad i människors liv?
Klingbrogården är ett HVB som erbjuder stöd till vuxna med psykiatriska funktionsnedsättningar och/eller missbruk. Vi finns i Gimo, ungefär fem mil öster om Uppsala. Vi erbjuder en trygg och strukturerad miljö där varje individ får stöd att skapa stabilitet och utveckla sina resurser.
Nu söker vi vikarier som kan stötta vårt team vid behov.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Som vikarie hos oss får du en viktig roll i det dagliga arbetet på boendet. Du är ett stöd för de boende i deras vardag, både praktiskt och socialt. Arbetet kan innebära att:
finnas till hands som ett tryggt vuxenstöd
stötta vid måltider, aktiviteter och vardagsrutiner
skapa struktur och bidra till en lugn miljö
ge stöd vid oro eller ångest
dokumentera enligt våra rutiner
stötta de boende i kontakt med socialtjänst, andra myndigheter samt deras nätverk.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg, ansvarsfull och har förmåga att skapa goda relationer. Du behöver kunna anpassa dig till olika situationer och bidra till ett professionellt bemötande.Kvalifikationer
God svenska i tal och skrift
Fyllda 21 år
Flexibilitet att arbeta dag, kväll och helg
B-körkort med körvana
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom HVB, LSS, psykiatri eller missbruksvård
Utbildning som socionom, behandlingspedagog eller liknande
Vi erbjuder
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Handledning och en arbetsplats där vi lär av varandra
Ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad
Möjlighet till längre vikariat eller timanställning efter överenskommelseSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation av dig själv till maria.shakari@klingbro.com
Vi gör urval och intervjuer löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: maria.shakari@klingbro.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarier, Klingbrogården HVB". Arbetsgivare Klingbrogården AB
(org.nr 556593-0251)
Sågargatan 9 A-D (visa karta
)
747 44 GIMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Maria Shakari maria.shakari@klingbro.com 0724016844 Jobbnummer
9536586