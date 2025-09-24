Vi söker vikarie för föräldraledighet
2025-09-24
Vi på föräldrakooperativet Lilla hjärtat i Lindås söker just nu en vikarie från 3/11 till 26/6 med chans till förlängning
Lilla hjärtat är ett föräldrakooperativ som ligger i Lindås, Emmaboda kommun. Vi har ett hus med plats för 20 barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i hemtrevliga lokaler som inbjuder till lek och kreativitet. Det finns en fantastisk utemiljö med egen trädgårdsodling och närhet till skogen.
Verksamheten drivs av en styrelse bestående av engagerade föräldrar och hos oss jobbar både förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet. All mat som serveras lagas från grunden av vår personal.
Du kommer att arbeta i barngrupp och tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvecklar ni vår verksamhet med barnen i fokus. Tillsammans arbetar ni med att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö.
Vi söker dig som är förskolelärare/barnskötare och vill arbeta på vår fina förskola! Som trivs med att arbeta nära barn, kollegor och vårdnadshavare. Vi hoppas också att du är en positiv och engagerad person som tycker om att ta egna initiativ.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete på förskola men det är inget måste. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: info@fsklillahjartat.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Lilla Hjärtat Ek. För.
, https://www.fsklillahjartat.se/ Arbetsplats
Lilla Hjärtat Ek För, Föräldrakooperativet Kontakt
Personalansvarig
Saga Jonsson info@fsklillahjartat.se Jobbnummer
9525370