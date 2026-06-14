Content Creator med AI-ansvar på Kläppen Ski Resort
Kläppen Ski Resort AB / Marknadsföringsjobb / Malung-Sälen Visa alla marknadsföringsjobb i Malung-Sälen
2026-06-14
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Älskar du jobba med människor i fantastisk och kreativ miljö?
Det finns något speciellt med att dela en vinter med människor som älskar samma sak som du.
På Kläppen i Sälenfjällen jobbar över 300 medarbetare tillsammans för att skapa minnesvärda dagar för våra gäster. Här blir kollegor ofta vänner, fikapauser blir till skratt och en vanlig arbetsdag kan innehålla både fjällutsikt och några svängar i backen.
Vi är så stolta över att i år 2026 ha blivit utsedda till Årets skidanläggning, Årets skidanläggning för barnfamiljer, Årets Snowpark och Årets backrestaurang!
Men mest stolta är vi över det som ligger bakom utmärkelsen – värmen, gemenskapen och engagemanget som präglar vardagen här.
Kläppen är en plats för människor, upplevelser och skidglädje. Med 41 pister och tre snowparks i världsklass är det en plats för dig som vill göra något mer av vintern än att bara vänta på våren.
Vill du spendera din vinter tillsammans med oss?Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
Som Content Creator med AI-ansvar är du nära gästen, verksamheten och upplevelsen. Du rör dig på plats i anläggningen, fångar ögonblicken som bygger Kläppens varumärke och skapar innehåll som fungerar i rätt kanal, för rätt målgrupp och med rätt känsla.
• Planera, producera och publicera text, film och foto för webb, sociala medier (Youtube, Facebook, Instagram och TikTok) och kampanjer.
• Skapa material från hela anläggningen, inklusive skidsystemet, snowparken, boenden, restauranger, event, aktiviteter och camping.
• Följa trender och utveckla innehållsformat som stärker Kläppens digitala närvaro.
• Följa upp innehåll och kampanjer utifrån resultat, insikter och KPI:er.
• Använda och utveckla AI-stödda arbetssätt, prompts, mallar och AI-agenter som gör marknadsarbetet mer effektivt.
• Bidra till smartare arbetsflöden och nya sätt att använda AI inom marknadsarbetet.
Vem vi söker
Vi söker dig som är kreativ, nyfiken och självgående. Du har erfarenhet av att arbeta med film- och fotoproduktion och är trygg med att skapa innehåll från idé till publicering. Du har också praktisk erfarenhet av att använda AI i ditt arbete, till exempel för idéutveckling, textbearbetning, innehållsplanering, analys eller effektivare arbetsflöden. Du gillar att vara där det händer, har känsla för bild, video och berättande och kan snabbt omsätta idéer till innehåll som passar olika kanaler. Du följer utvecklingen inom sociala medier och vill fortsätta utveckla hur AI kan användas praktiskt i marknadsarbete.
För att lyckas i rollen behöver du vara en god skid- eller snowboardåkare. Du ska känna dig trygg med att ta dig runt i hela vårt skidsystem, även i snowparken, och kunna skapa material från olika delar av vinterupplevelsen på ett säkert och självständigt sätt.
Du behöver inte kunna allt från början, men du ska ha viljan att testa, lära och utveckla nya arbetssätt tillsammans med oss. Vi tror att du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs i en miljö där väder, säsong och verksamhet snabbt kan påverka planeringen.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av att skapa innehåll för destination, turism, sport, outdoor, hotell, restaurang eller upplevelsebransch.
• Erfarenhet av TikTok, Reels, Shorts eller annat kortformat video.
• Kunskap i Adobe-program, Canva, CapCut eller liknande verktyg.
• Erfarenhet av enklare redigering av film, foto och ljud.
• Erfarenhet av Google Analytics, Meta Business Suite eller andra analysverktyg.
• Vana att jobba med kampanjer, innehållskalender och publiceringsplanering.
• Erfarenhet av betalda sociala medier eller performance marketing.
• Vana att intervjua gäster, medarbetare eller samarbetspartners.
• God skid- eller snowboardåkare, med trygghet i att röra dig i hela skidsystemet inklusive snowparken.
• B-Körkort, eftersom rollen kan innebära att du behöver ta dig runt mellan olika delar av anläggningen eller till närliggande platser.
Vi erbjuder
• En kreativ och utvecklande roll i en stark destination med både vinter- och sommarsäsong.
• Möjlighet att arbeta nära upplevelsen, gästen och verksamheten.
• Ett marknadsteam där idéer, tempo och utveckling är en viktig del av vardagen.
• Chansen att vara med och forma hur Kläppen använder AI i marknadsföring, analys och interna arbetssätt.
• En arbetsplats där trygghet, omtanke, personlighet och professionalitet är viktiga delar av kulturen.Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, ansvarstagande och strukturerad. Du är social och har lätt för att prata med gäster och kollegor samt trygg med att intervjua personer och få dem att känna sig bekväma framför kameran.
Du kan arbeta självständigt men också ha enkelt för att kunna samverka med kollegor och externa partners. Du är kreativ och driven, trygg och självsäker.
Att du har vinter, skid- & snowboardåkning och andra aktiva aktiviteter som intresse är en självklarhet.
Vi lägger stor vikt i personliga egenskaper och uppskattar initiativförmåga, ett positivt synsätt och att du stimuleras av en dynamisk arbetsmiljö, där du tillsammans med härliga kollegor får möjlighet att bidra till Kläppens framtida utveckling.
Vi tror också mycket på att du lär dig under tiden du arbetar och personlig utveckling på jobbet, det finns goda möjligheter att växa i din egen kunskap och din personliga utveckling.
Till din ansökan ser vi gärna att du bifogar en portfolio på tidigare arbete.
Arbetsplats
Tjänsten är placerad på Kläppen Ski Resort i Sälenfjällen
Anställningens start
November 2026
Omfattning
Heltid tillsvidare. Kväll och helgarbete förekommer.
Sista ansökningsdatum
5 juli
Vi läser ansökningar löpande och kallar till intervju. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor om tjänsten besvaras av Anna-Karin Jeppson, marknad- och försäljningschef. 0280-96245 eller anna.karin.jeppsson@klappen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7876535-2051885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kläppen Ski Resort AB
(org.nr 556522-2055), https://jobb.klappen.se
Kläppen Ski Resort (visa karta
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780 68 TRANSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kläppen Ski Resort Jobbnummer
9962690