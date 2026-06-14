Burger King Burlöv söker vardagsmedarbetare - ej studerande

King Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Burlöv
2026-06-14


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Bli en del av Burger Kings flammande tillväxt!
Är du redo att jobba i en miljö fylld med skratt, leenden och glädje i högt tempo? Vi söker dig som älskar att arbeta med människor, brinner för bra gästservice och gillar utmaningar!
Varför välja oss?
Bli kungen av teamwork – Lär dig samarbeta och få nya vänner. Gästservice i toppklass – Skaffa värdefull erfarenhet genom att behandla varje gäst som en KUNG! Flexibla arbetstider – Kombinera jobbet med skola och fritid. Karriärmöjligheter – Goda chanser till utveckling och avancemang. Spännande arbetsdagar – Variationsrika uppgifter och högt tempo.
Hos Burger King får du utbildning i allt från att välkomna gäster till att laga de bästa burgarna. Du jobbar i team och bidrar med positiv energi och initiativ. I gengäld får du utmaningar, personlig utveckling, vänskap och minnen för livet!
Vem är du?
På våra restauranger bryr vi oss inte om en flashig CV – vi bryr oss om vem du är, vad du kan tillföra och (viktigast av allt) att du är redo att ge 100 % varje dag för att behandla varje gäst som en kung!
Vill du bli en del av vårt team? Kontakta oss idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-11
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905103-2051886".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
King Food AB (org.nr 556763-6815), https://burgerkingsverige.teamtailor.com
Kronetorpsvägen 2 (visa karta)
232 37  ARLÖV

Arbetsplats
Burger King Sverige

Jobbnummer
9962691

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