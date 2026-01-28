Vi söker utvecklingsingenjör
AxÖ Consulting är ett konsult- och rekryteringsföretag med kontor i Karlskoga, Karlstad, Örebro, Jönköping, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå, Malmö och Älmhult.
Vi erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning, strategisk kompetensförsörjning och mycket mer.
Är du redo att ta dig an ett tekniskt utmanande konsultuppdrag där du får arbeta med säkerhetskritiska produkter i framkant? Vi söker nu en utvecklingsingenjör till ett specialistteam som arbetar med design och långsiktig förvaltning av säkerhetskritiska komponenter inom försvarsindustrin i Karlskoga.
Om uppdraget
I uppdraget ingår arbete med utveckling och förvaltning av både nya och befintliga produkter. Du följer produkterna genom hela livscykeln - från idé och design till färdig produkt i drift. En viktig del av rollen är även att stötta produktion genom felsökning, ändringshantering och teknisk förvaltning, för att säkerställa fortsatt producerbarhet och leveransförmåga.
Arbetet sker både i labb- och fältmiljö och innebär att du får hantera komplexa tekniska frågeställningar med höga krav på kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet. Uppdraget erbjuder stor variation, ett tydligt ansvar och goda möjligheter att själv planera och strukturera ditt arbete. Du blir en central del av ett erfaret team där ditt bidrag är avgörande för både dagens leveranser och framtida utveckling.
Här får du möjlighet att arbeta i en miljö där långsiktig produktkvalitet och teknisk excellens står i fokus. Du möter komplexa och stimulerande arbetsuppgifter, får möjlighet att bygga djup teknisk kompetens och utvecklas i din yrkesroll tillsammans med erfarna kollegor
Vi söker dig som har en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Har du en annan teknisk bakgrund i kombination med ett starkt intresse för utveckling och innovation är även det intressant.
Erfarenhet av konstruktionsarbete och/eller systemingenjörsarbete är meriterande men inget krav. Du är en driven och lösningsorienterad person som trivs med samarbete och som gärna tar eget ansvar. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och arbetar strukturerat med stor noggrannhet och känsla för detaljer. Nyfikenhet och viljan att utvecklas är egenskaper vi värdesätter högt.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig: Angelica Mäenpää: Angelica.maenpaa@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
