Biträdande enhetschef till Psykiatrisk avdelning 31, Nacka
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2026-06-12
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Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 750 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vi söker en biträdande enhetschef till avdelning 31 som vill vara med att leda, utveckla och driva enheten framåt tillsammans med enhetschef, kompetenta och engagerade medarbetare.
Om oss på avdelning 31 Nacka sjukhus
Avdelning 31 är en äldrepsykiatrisk akutvårdsavdelning med 16 vårdplatser. Hos oss vårdas personer som är 65 år eller äldre och som nyinsjuknat med psykisk ohälsa och som tidigare haft kontakt med psykiatrin. Patienterna vi vårdar kan ha diagnoser som demens, depression, ångest, psykotiska tillstånd, eftervård efter suicidförsök eller kombination av olika tillstånd, ofta med en somatisk samsjuklighet. Vården inbegriper periodvis basal omvårdnad för flera patienter. Vårdtiderna på avdelningen är ca 3–4 veckor beroende på utredning, behandling och planering. Vi arbetar i professionella team som består av undersköterskor, sjuksköterskor, kurator, medicinsk sekreterare och läkare.
Arbetsplatsen ligger i Nacka sjukhus intill Ektorps centrum med goda kommunikationer samt nära till natursköna Nyckelviken och Långsjön. Vi har ett nära samarbete med våra syskonavdelningar i samma byggnad.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder möjlighet att arbeta på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling. Vi har en arbetsmiljö med tydliga roller och ett multiprofessionellt teamarbete för att våra patienter ska få en god, säker och jämlik vård.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5 000 kronor i årligt friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef ingår i ditt uppdrag att tillsammans med enhetschefen coacha, motivera, stödja och utveckla medarbetarna i deras dagliga arbete, så att de trivs och känner att de kan bedriva en patientsäker vård.
I uppdraget ingår även personalplanering, schemaläggning, hantering av fakturor, delaktighet i nyrekrytering med mera. Tjänsten kombineras med kliniskt arbete. Du är med och bidrar till att avdelningen når sina mål, utvecklar arbetssätt, samt agerar förebild genom ditt engagemang och positiva förhållningssätt. Du kommer ersätta enhetschefen vid dennes frånvaro, vilket innebär att du kommer ha ett enhetschefsansvar vid dessa tillfällen.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i psykiatri eller geriatrik. Tidigare erfarenheter av psykiatrisk vård och/eller geriatrisk vård, kunskap i Heroma och Take Care ses som meriterande.
Vi söker dig som är strukturerad och tar ett aktivt ansvar för att nå verksamhetens mål och visioner. Du ska ha god samarbetsförmåga, vara flexibel samt initiera och driva förändringsarbete på enheten. Som person är du kommunikativ och arbetar för att upprätthålla god stämning. Du är tydlig och motiverande i ditt ledarskap och ger medarbetarna möjligheter att utvecklas genom feedback och återkoppling. Du har en förmåga att förstå och lösa komplexa problem samt snabbt sätta dig in i uppkomna situationer på avdelningen och har ett intresse för personalfrågor och arbetsmiljö. Du delar vår värdegrund som bygger på patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess. Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Psykiatri Södra Stockholm, Psykiatrisk avdelning 31 Nacka Kontakt
Lena Elfström, Vårdförbundet 08-12340492 Jobbnummer
9960720