Boliden Zinkgruvan söker en automationsingenjör
Zinkgruvan Mining Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Askersund Visa alla gruv- och metallurgijobb i Askersund
2026-06-12
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Har du koll på styrsystem, gillar att lösa tekniska problem och vill arbeta i en industri där det verkligen händer saker? Nu söker vi en automationsingenjör.
Här får du möjlighet att arbeta i en tung industriell miljö där teknik, process och produktion möts. Du blir en viktig del av verksamheten och arbetar nära produktionen med drift, utveckling och förbättring av automationslösningar.
Det här är en roll för dig som vill kombinera praktiskt arbete i produktionen med utveckling av industriella styrsystem.
Som automationsingenjör arbetar du både operativt och utvecklingsinriktat med automationssystem i en process och produktionsmiljö.
Du är teknikintresserad, lösningsorienterad och trivs i en miljö där tempot kan variera. Du är självgående men uppskattar också att samarbeta med andra funktioner i verksamheten.
Vi tror att du gillar att vara nära produktionen, ta ansvar och arbeta med både felsökning och förbättringar av tekniska system. Du har en analytisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i komplexa problem.
Tjänsten är inte bara en skrivbordstjänst, utan det förutsätts att du vid behov hjälper till med driftsättning och felsökning i produktionsmiljö, ovan och under jord!
Ansvarsområden
Arbeta med drift, underhåll och utveckling av automationssystem
Felsöka, analysera och optimera processutrustning och styrsystem
Medverka vid akuta driftstörningar samt arbeta med förebyggande underhåll
Utveckla och förbättra befintliga styr och drivsystem
Delta i projekt kopplade till förbättringar, nyinstallationer och ombyggnationer
Samarbeta med produktion, underhåll och externa leverantörer
Ta fram tekniska underlag och offertförfrågningar
Uppdatering av funktionsbeskrivningar för styrsystem
Rapportering i företagets underhållssystemKvalifikationer
Goda kunskaper av DCS system.
Viss erfarenhet av PLC system.
Gärna erfarenhet av arbete i processindustri.
Kunna läsa och tolka el scheman.
God PC-vana.
Erfarenhet av att ha jobbat med ABB AC800m .
Kunna prata och förstå svenska och engelska.
B-körkort.
När du är acklimatiserad. Kunna arbeta självständigt utan daglig styrning.
Gärna bekväm med instrumentering som används i processindustrin.
Erfarenhet av ABB frekvensomriktare.
Då vi går mot semestertider kommer intervjuer inte att ske förrän i augusti.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zinkgruvan Mining Aktiebolag
(org.nr 556523-9414)
Centrumvägen 1 (visa karta
)
696 76 ZINKGRUVAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Zinkgruvan Mining AB Jobbnummer
9960725