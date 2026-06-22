Vi söker två arbetsmarknadskonsulenter!
Skövde kommun, Arbetsmarknadsenheten / Socialsekreterarjobb / Skövde Visa alla socialsekreterarjobb i Skövde
2026-06-22
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Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Med detta jobb spelar du en viktig roll tillsammans med oss inom Sektor medborgare och samhällsutveckling. Vi arbetar för ett levande Skövde rikt på kultur, idrotts- och näringsliv. I det ingår också att arbeta för tillväxt, fler jobb och att stärka Skövdes attraktivitet.
Arbetsmarknadsenheten som ingår i Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad, har i uppdrag att i samverkan med myndigheter, kommun och näringslivet skapa förutsättningar samt underlätta inträdet på arbetsmarknaden för invånare som av olika skäl inte har ett arbete. Insatserna avser i första hand arbetssökande ungdomar, försörjningsstödstagare, långtidsarbetssökande, funktonsnedsatta samt invånare som är utomnordisk födda.
Vi är öppna och lyhörda Vi tar ansvar för helheten Vi gör varandra bättre Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Arbetsmarknadsenheten består av 30 medarbetare med befattningar som arbetsmarknadskonsulent, arbetshandledare, arbetsterapeut och samordnare för kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Uppdraget för enheten är att kartlägga, utreda och stärka personers arbetsförmåga för att hjälpa dem öka möjligheten att nå ett arbete eller studier utifrån sina förutsättningar.
Från och med den 1 juli 2026 ansvarar Arbetsmarknadsenheten för kommunens insatser inom Aktivitetskravet.
Aktivitetskravet innebär att personer som får försörjningsstöd måste delta i aktiviteter som kommunen anvisar för att behålla sitt försörjningsstöd. Syftet är att stärka möjligheterna till arbete eller studier. Aktiviteterna kan till exempel vara gruppaktiviteter, individuell coachning, språkstöd, kompetenshöjande insatser, arbetsträning, praktik eller anställning med stöd.
Vi behöver därför stärka upp med fler medarbetare och söker två arbetsmarknadskonsulenter.
Du kommer att genomföra enskilda samtal samt hålla i gruppaktiviteter inom arbets- och studieförberedande områden samt hälsofrämjande aktiviteter. Du samordnar praktik/arbetsträning och andra kontakter när så krävs.
I arbetet ingår uppföljning i nära samverkan med våra uppdragsgivare Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.Kvalifikationer
Du som söker ska ha adekvat erfarenhet av att handleda, rusta och utveckla människor i utsatta grupper och akademisk högskoleutbildning med beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet/kunskap inom arbetsmarknadsområdet och från myndighet som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialtjänst är meriterande för denna tjänst.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har förmåga att skapa goda relationer genom att ha ett bra bemötande gentemot andra. Du kommer arbeta med alla åldrar. Du bör ha förmåga att hantera snabba förändringar samt ha lösningsfokuserat och salutogent förhållningsätt. Du trivs med att arbeta självständigt och i grupp samt driver ditt arbete framåt. Du har en god förmåga och erfarenhet av att arbeta motiverande med människor med varierande ursprung och bakgrund.
Du bör ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och vilja vara med och utveckla en verksamhet som ständigt förändras.
B körkort krävs.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331905". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
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541 83 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Arbetsmarknadsenheten Kontakt
Biträdande enhetschef AME
Helena Friman Helena.Friman@skovde.se +46500497970 Jobbnummer
9971814