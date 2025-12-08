Vi söker Thaikockar
Check In Thai Odengatan AB / Kockjobb / Haninge
2025-12-08
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Check In Thai Odengatan AB i Haninge
Thaikock sökes till autentisk thairestaurang
Vi söker erfaren och passionerad thaikockar till vår populära restaurang som specialiserar sig på genuin thailändsk matlagning. Du som söker bör ha ett stort intresse för det thailändska köket, kunna arbeta självständigt och ha erfarenhet av att laga traditionella thailändska rätter.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
* Förbereda och tillaga autentiska thailändska rätter enligt meny
* Säkerställa hög kvalitet på råvaror och slutprodukter
* Följa hygienregler och säker livsmedelshantering
* Samarbeta med övrig personal i köketKvalifikationer
* Minst 1-2 års erfarenhet som thaikock
* Goda kunskaper i traditionell thailändsk matlagning
* Erfarenhet av att arbeta i ett professionellt kök.
Meriterande:
* Erfarenhet från arbete västerländsk restaurangmiljö
* Kunskap om specialkost, allergener och vegetariska alternativ
Om anställningen:
* Tjänsten är heltid
* Tillträde enligt överenskommelse
* Arbetsplats: Stockholm
Låter det intressant? Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till oss
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: matthana7@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Check In Thai Odengatan AB
(org.nr 559006-4357)
Odengatan 33 0TR (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Jobbnummer
9634509