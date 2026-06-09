Eriksdalsskolan söker elevassistent till terminsvikariat på CSU
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2026-06-09
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare, elevassistenter och övriga medarbetare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa medarbetarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Eriksdalsskolan är en F-9-skola på Södermalm med närhet till både stadens puls och till natursköna områden. Skolan sjuder av liv med cirka 1000 elever i årskurserna F-9. Vi har cirka 120 lärare och 70 övrig personal. På Eriksdalsskolan finns alla slags verksamheter som kan finnas på en grundskola inom Stockholm stad. Vi ser mångfalden som en stor styrka. Utöver grundskolans klasser finns här en stor anpassad grundskola samt CSU-grupp.
Vår skola är i en spännande fas där vi arbetar med skolutveckling med fokus på läsning, språkutvecklande arbetssätt, differentierad undervisning och bedömning. Vi har genomfört fortbildningssatsningar inom IT, språkutvecklande arbetssätt och HBTQ. Vi är en HBTQ-certifierad skola, vilket vi är mycket stolta över. Tillsammans har skolans lärare utvecklat goda mötesstrukturer för samplanering och kollegial utveckling i gemensamma konferenser för personalen i hela skolan i ett åk F-9-perspektiv.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en elevassistent till vår CSU-grupp. CSU är Stockholm stads kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper. Vi tar emot elever från hela Stockholms kommun och i denna verksamhet finns hög specialpedagogisk kompetens. Som elevassistent hos oss arbetar du med och stöttar både grupper och enskilda elever under skoldagen. När undervisningen sker i andra lokaler följer du med eleverna dit. Du arbetar även under elevernas raster, matsituationer och på fritidshemmet som finns kopplat till verksamheten. Arbetslaget består av elevassistenter, resurspedagoger, fritidspedagoger, lärare, specialpedagog och logoped.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Krav på gymnasial utbildning, adekvat vidareutbildning är meriterande.
Utbildning i tydliggörande pedagogik och utbildning kring att bemöta elever med utmanande beteenden är meriterande.
Du har lång och bred erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, i synnerhet elever med autism och ADHD. Du har ett stort intresse och erfarenhet av specialpedagogiskt arbete inom tal- och språk.
Då våra elever har utmaningar inom kommunikation krävs att du är flytande i svenska i både tal och skrift. Eftersom vi även har engelskspråkiga elever behöver du även behärska engelska väl. Vi har elever som är snabba i rörelse och impulser och söker därför någon med kvicka fötter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att;
• Leda och organisera arbetet för att skapa trygghet i klassrummet och utanför
• Stödja och uppmuntra eleverna att kommunicera och använda sig av det talade språket
• Lyssna, kommunicera och samarbeta bra med andra
• Anpassa och förhålla dig till olika situationer så att du kan ta snabba beslut och agera utifrån dem
• Reflektera över arbetet både enskilt och tillsammans med andra.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Ringvägen 58-66 (visa karta
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118 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbf, Grundskoleavdelningen, Omr 6, Eriksdalsskolan Kontakt
Johanna Fröjmark 0761240571 Jobbnummer
9956045