Lärare i fordonsvård och godshantering, Anpassad gymnasieskola
Norrköpings kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Norrköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Norrköping
2026-06-09
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Har du ett starkt engagemang och ett genuint intresse för att arbeta med elever med olika funktionsvariationer? Hos oss på Bråvallagymnasiet får du vara en del av en arbetsplats där vi tror på att alla elever har förutsättningar att lyckas!
Vilka är vi?
Bråvallagymnasiet är ett utbildningscentrum för yrkesutbildningar och är en kreativ och modern skola fylld med den senaste tekniken.
Skolan har cirka 750 elever inom ett stort antal yrkesutbildningar. Bråvallagymnasiet är ett nytt och modernt gymnasium för elever som är intresserade av teknik, innovation och praktisk problemlösning.
Här får eleverna en yrkesexamen med möjlighet att plugga vidare. Vi har ett nära samarbete med företag som ger eleverna praktik, jobb och spännande karriärmöjligheter.
Genom glädje, härlig stämning och skickliga lärare och elevstödjande personal formar vi yrkeskunniga, trygga och starka individer. Du kommer att jobba i ett team där nära samarbete och samsyn kring eleverna värderas högt.
Nu söker vi dig som är en engagerad och aktiv lärare som jobbar för att alla elever ska utvecklas mot målen, trivas, känna sig trygga och ha arbetsro!
Besök gärna skolans hemsida https://bravalla.norrkoping.se/Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som lärare är din uppgift att planera, genomföra, följa upp och bedöma elevernas lärande utifrån gällande styrdokument.
Du arbetar för att skapa en så tillgänglig skolsituation som möjligt genom att anpassa lärmiljön för eleverna i samverkan med övrig personal.
Din tjänst innebär undervisning i yrkeskurser på programmet fordonsvård och godshantering på anpassat gymnasium som är skolformen för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Tjänsten innebär eventuellt även undervisning på introduktionsprogrammen.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieexamen med inriktning mot fordon och erfarenheter från branschen, har du även truckkort och erfarenhet av arbete på lager är detta meriterande. Om du har erfarenhet av arbete med elever inom anpassad skola, ser vi även det som meriterande.
Kunskap om neuropsykiatrisk- och/eller intellektuell funktionsnedsättning är en fördel.
Som person har du förmågan att hantera komplexa pedagogiska situationer. Du motiveras av samarbete och har förståelse för hur människor tar till sig kunskap och är medveten om människors olika förutsättningar. Du har god förmåga att skapa relation till elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du är självständig och har ett gott ledarskap med tydliga rutiner där du ger eleverna fördjupad kunskap och möjlighet att växa. Du har även en helhetssyn på elevernas vistelse i skolan.
För att trivas i rollen ser vi att du är en positiv, engagerad och flexibel person. Du kommer att arbeta i ett team med andra undervisande lärare. God samarbetsförmåga är därför av vikt.
B-körkort är ett krav, och du har kunskap i svenska språket i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 7 augusti eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 1 juli, intervjuer sker löpande
Kontakt: Rektor Anna Sandström Jönsson, 072-4652073, anna.jonsson2@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 09 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9956039