Servicetekniker till Lantmännen Maskin i Tomelilla!
Ikett Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Tomelilla Visa alla maskinreparatörsjobb i Tomelilla
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Ikett söker nu efter en erfaren och självgående servicetekniker för tjänst hos Lantmännen Maskin i Tomelilla!
Vi söker dig som brinner för teknik och kundservice. Du gillar att meka, skruva och felsöka, och drivs av att leverera smarta och hållbara lösningar som skapar värde för kunden.
Som servicetekniker är du en viktig del av verksamheten och arbetar aktivt för att bidra till anläggningens mål. Rollen innebär att utföra service, felsökning och reparationer på maskiner och redskap enligt tillverkarens anvisningar och företagets rutiner. Arbetet omfattar allt från enklare reparationer till mer avancerad felsökning och reparation av olika typer av maskiner, både i verkstaden och ute hos kunder i närområdet.
I rollen ingår att skapa och följa upp tekniska supportärenden samt att samarbeta med kollegor, andra avdelningar och anläggningar för att säkerställa bästa möjliga service. Du bidrar till goda kundrelationer genom ett professionellt bemötande.
För att utvecklas i rollen förväntas du delta i relevanta utbildningar enligt din individuella utbildningsplan. Du bidrar också till en positiv laganda, en välfungerande verkstad och ett gott underhåll av verktyg och utrustning. Utöver detta kan andra arbetsuppgifter förekomma utifrån verksamhetens behov.
Det är viktigt att alla medarbetare bidrar till en god arbetsmiljö genom att vara engagerade i sitt arbete, följa företagets ordningsregler samt visa god samarbetsförmåga och lojalitet.
Arbetet är förlagt på dagtid.
Start omgående eller enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande!
Ikett Personalpartner genomför rekrytering på uppdrag av Lantmännen Maskin.
Vid anställning blir du direkt anställd av Lantmännen Maskin.
Kika gärna på denna film om du är nyfiken att veta mer om hur rollen som servicetekniker på Lantmännen Maskin ser ut: https://www.youtube.com/watch?v=A31jBesLMhI Om företaget
I rollen på Lantmännen Maskin välkomnas du till en spännande och varierande roll som servicetekniker där du utför arbete både inne i verkstad och på fält. Du ingår i ett större nätverk av tekniker där du har uppbackning och kan få stöttning hela vägen. Lantmännen månar även om utveckling och erbjuder utbildningar och möjligheter att klättra i karriären på sikt.
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.Profil
Krav:
• Fordonsteknisk utbildning.
• Ett par års relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis fordonsbranschen, lantbruk, industri eller sjöfart.
• Goda kunskaper inom transmission, hydraulik, pneumatik, ellära och serviceteknik.
• God datorvana.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• God teknisk förståelse.
• Kundfokuserad, serviceinriktad och lösningsorienterad.
• Analytisk, noggrann och kvalitetsmedveten.
• Förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar samt arbeta resultatinriktat.
Meriterande
• Inriktning mot maskinteknik i utbildningen.
• Studier vid lantbruks- eller naturbruksgymnasium med maskininriktning.
• Erfarenhet från kund- och försäljningsorienterad verksamhet, särskilt inom lantbruksområdet.
• Kunskap om servicemarknad eller liknande verksamhet.
• Erfarenhet av tidredovisningssystem.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer att hitta sitt drömjobb. Våra kunder finns främst inom industribranschen och vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Genom nära samarbete med vår kund och via vår rekryteringsprocess säkerställer vi att du är rätt person för jobbet. På vägen mot ditt nya jobb kommer du att ha personlig kontakt med en rekryterare från Ikett som guidar dig genom processen. Som en viktig del i rekryteringen får du besöka företaget och träffa dina nya kollegor.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
9956044