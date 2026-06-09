Senior Delprojektledare Fysisk Säkerhet
Avaron AB / Byggjobb / Sundbyberg Visa alla byggjobb i Sundbyberg
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
I den här rollen kliver du in i ett omfattande lokal- och säkerhetsprojekt hos en samhällskritisk aktör inom energisektorn. Fokus ligger på att driva delprojektet för fysisk säkerhet i en komplex kontorsmiljö med höga krav på samordning, regeluppfyllelse och kvalitet.
Du arbetar nära funktioner inom bygg, fastighet, IT, nät och säkerhet och blir en viktig länk mellan kravställning, projektering, installation och överlämning. Rollen kombinerar strategiskt projektledarskap med operativt genomförande och passar dig som vill ta ett tydligt ansvar i en miljö där fysisk säkerhet är avgörande. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både helheten och detaljerna i ett säkerhetskritiskt projekt.
ArbetsuppgifterDu driver delprojektets tidplan, budget, resultat och resursplanering.
Du tar fram kravspecifikationer, kompetensbehov och beslutsunderlag för fysisk säkerhet, inklusive kanalisation, lås, larm, CCTV och dörrkort.
Du planerar, följer upp och rapporterar status och progress till huvudprojektledare och säkerhetssamordnare.
Du samordnar arbetet med andra delprojektledare och relevanta kravställare inom fysisk säkerhet, IT, nät och IT-säkerhet.
Du ger rådgivning och stöd i frågor som rör fysisk säkerhet i dialog med fastighetsägare, byggherre och entreprenad.
Du tar fram upphandlingsunderlag enligt LOU, LUF och LUFS och bidrar med sakkunskap vid utvärdering av anbud.
Du granskar skisser, projekteringsunderlag och ritningar samt säkerställer rätt sign-off innan återkoppling och beställning.
Du leder arbetsplanering, resursfördelning och genomförande för leveranser och installationer inom fysisk säkerhet.
Du hanterar risker, uppdaterar delprojektets status i Antura och ansvarar för slutrapport samt överlämning till drift och linje.
KravMinst 10 års erfarenhet i rollen som delprojektledare eller motsvarande roll.
Minst 10 års erfarenhet av projektledning inom fysisk säkerhet, dvs. skalskydd, lås, larm, dörrmiljöer och CCTV.
Minst 10 års erfarenhet av projektarbete och eller linjearbete inom komplexa fastigheter avseende installationstäthet, störningskänslig verksamhet som bedrivs 24/7 samt säkra byggprojekt.
Minst 10 års erfarenhet inom regelverk kopplat till säkerhet och fysisk säkerhet, till exempel SSF lås-, larm- och skyddsklasser.
Minst 5 års erfarenhet av att leda och samordna säkerhetsinstallationer inom passersystem, inbrottslarm, dörrmiljöer, låsbeslagning och CCTV enligt gällande normer och regelverk mellan beställare, leverantörer och byggentreprenad.
Minst 5 års erfarenhet av att ha strukturerat och dokumenterat arbete inklusive att ha tagit fram beskrivningar i text.
Under de senaste 5 åren ha lett minst 2 projekt eller delprojekt om minst 15 000 kvm inom säkerhetsområdet.
Erfarenhet av att i minst 2 projekt ha ansvarat för eller själv tagit fram beskedsunderlag för dörrkort, lås, larm, CCTV samt kraft och nätverk för fysisk säkerhetsutrustning.
Erfarenhet av minst 2 projekt innehållande säkerhetsskyddsklassificerad information från de senaste 5 åren.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeDiplomerad säkerhetschef.
Erfarenhet av att i rollen som projektledare eller delprojektledare inom fysisk säkerhet ha arbetat med minst 1 relevant kontorsprojekt för en hyresgäst inom offentlig sektor de senaste 3 åren.
Minst 20 års erfarenhet inom säkerhet där du arbetat inom säkerhetsskyddets alla delar, exempelvis informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881693-2044905". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan 8A (visa karta
)
172 68 SUNDBYBERG Jobbnummer
9956040