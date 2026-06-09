Head of Finance till Frontgrade Gaisler
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2026-06-09
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Vill du ta en nyckelroll i en framtidsbransch där avancerad rymdteknologi möter samhällskritiska behov? Frontgrade Gaisler verkar i framkant av den globala rymdindustrin och utvecklar lösningar som möjliggör allt från satellitkommunikation till övervakning av vår planet. Nu söker vi en Head of Finance som vill vara med och driva utvecklingen i ett bolag i stark tillväxt – med möjlighet att forma både funktion och organisation.
Om rollen
Som Head of Finance hos oss har du ett helhetsansvar för ekonomifunktionen, som idag består av en redovisningsansvarig samt en Accountant med ansvar för löner. Du är en central del av vår ledningsgrupp och arbetar nära både VD och övriga funktioner i verksamheten.
Rollen är både strategisk och operativ – du driver utveckling och struktur samtidigt som du själv är nära genomförandet. Du leder och utvecklar teamet och skapar tydlighet, effektiva arbetssätt och rätt förutsättningar för att lyckas. I takt med vår tillväxt finns också möjligheter att vidareutveckla organisationen och bygga ut teamet över tid.
Du arbetar affärsnära och bidrar aktivt i beslut och prioriteringar i verksamheten, samtidigt som du ansvarar för finansiell styrning, uppföljning och rapportering. Rollen innebär ett stort mandat inom ekonomiområdet och ett nära samarbete med såväl VD som ledningsgrupp samt vårt moderbolag i USA.
Huvudsakliga ansvarsområden
Helhetsansvar för ekonomifunktionen, både strategiskt och operativt, med fokus på att driva och utveckla struktur, processer och arbetssätt i en växande och mer komplex organisation
Personalansvar för ekonomiteamet
Driva prognos-, budget- och uppföljningsarbete i nära samarbete med verksamheten
Säkerställa kvalitet i bokslut, rapportering och regelefterlevnad
Agera affärspartner till ledningsgruppen och bidra med analys och beslutsstöd
Vidareutveckla processer, systemstöd och rapportering (inkl. BI)
Ansvara för externa kontakter såsom revisorer, banker och moderbolag
Bidra operativt i ekonomiflödet, inklusive lönerelaterade processer i nära samarbete med HR
Vem vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet från en ledande ekonomifunktion, exempelvis som CFO eller Head of Finance, och som trivs i en roll där du får kombinera strategiskt ansvar med operativt arbete. Du har erfarenhet och motiveras av ledarskap, och har ett engagerande och tydligt sätt att leda där du skapar struktur, bygger förtroende och utvecklar både människor och arbetssätt.
Du har en akademisk utbildning inom ekonomi och en trygg grund i såväl redovisning som controlling.
Du har god förståelse för finansiell styrning i en internationell kontext och är van att arbeta nära ledning och verksamhet. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift, och känner dig trygg i dialogen med internationella intressenter.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i olika affärs- och rapporteringssystem samt ett intresse för att utveckla processer och arbetssätt med stöd av system och BI-verktyg. Erfarenhet av internationell koncernrapportering samt kunskap inom US GAAP är meriterande, liksom erfarenhet från projektstyrda verksamheter.
Som person är du kommunikativ, analytisk, affärsmässig och har en förmåga att omsätta insikter till konkret affärsnytta. Du arbetar strukturerat och noggrant, samtidigt som du är samarbetsorienterad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Du är trygg i att utmana och bidra med riktning, och trivs i en dynamisk miljö där förutsättningar kan förändras och där du får möjlighet att påverka, utmana och bidra till verksamhetens utveckling.
Praktiskt
Rollen är placerad på vårt huvudkontor som är centralt beläget i attraktiva lokaler i Göteborg. Vi erbjuder hybridarbete i den mån arbetet tillåter, med fasta kontorsdagar tre dagar i veckan. Resor förekommer i begränsad omfattning.
Om Frontgrade Gaisler
Frontgrade Gaisler är ett ledande bolag inom rymd- och försvarsteknik med huvudkontor i Göteborg. Vi utvecklar avancerade och strålningshärdade komponenter och mjukvarulösningar som används i satelliter och andra säkerhetskritiska applikationer i krävande miljöer.
Med över 25 års erfarenhet, en stark global marknadsposition och kunder såsom NASA och ESA är vi en viktig aktör inom den internationella rymdindustrin. Vi är en del av Frontgrade Technologies, som ägs av Veritas Capital, och befinner oss i en spännande tillväxtfas med fokus på fortsatt expansion och teknikutveckling.
Läs gärna mer här: Embedded computer systems for harsh environments | Gaisler
Låter det intressant? I denna rekrytering samarbetar vi med Wise. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se. För att säkerställa en objektiv och icke-diskriminerade rekrytering kommer du att få genomföra arbetspsykologiska tester om du går vidare i denna process. Har du frågor om tjänsten kan du kontakta ansvariga rekryteringskonsult Lisa Kayser på Lisa.Kayser@wise.se
. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881144-2044909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Kungsgatan 20 (visa karta
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411 19 GÖTEBORG Arbetsplats
Wise Jobbnummer
9956042