Vi söker Skellefteås bästa bilsäljare!

2025-12-10
Bilgruppen i Norr fortsätter att växa och vi förstärker därför teamet med en driven och resultatorienterad säljare till vår anläggning i Skellefteå!
Vill du utvecklas och vara med på en tillväxtresa för att möta den elektrifierade framtiden?
Bilgruppen i Norr finns idag representerad i Skellefteå, Umeå, Kramfors, Örnsköldsvik och Sundsvall. På orterna bedriver vi bilförsäljning, servicemarknad och auktoriserad bilservice med Kia som den röda tråden.
Om rollen
Som säljare hos oss ansvarar du för hela affären - från första kundkontakt till levererad bil och uppföljning. Du får en bred och varierad roll där du:
bygger och utvecklar relationer med både nya och befintliga kunder
genomför behovsanalyser och presenterar våra fordon och tjänster på ett professionellt sätt
tar fram och presenterar finansieringslösningar
ansvarar för leverans och uppföljning av sålda bilar
arbetar med intern hantering av begagnatflödet
säkerställer god exponering av våra bilar både online och i bilhallen
Hos oss strävar vi alltid efter ett gott samarbete och mot högsta möjliga kundnöjdhet. Rollen som säljare hos oss är fartfylld och innebär daglig kundkontakt fysiskt i butik men också över telefon och via mail.
Om dig
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och motiveras av att skapa affärer. För att trivas och lyckas hos oss ser vi att du:
har ett starkt affärsdriv och en naturlig förmåga att skapa förtroende
är social, initiativtagande och självgående
har dokumenterad arbetslivserfarenhet - tidigare försäljningserfarenhet är ett stort plus
drivs av att nå resultat och följa upp ditt eget arbete
behärskar svenska och engelska i tal och skrift
har B-körkort (krav)
Varför ska du välja oss?
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik!
Hos oss får du chansen att arbeta med välkända bilmärken och samtidigt utvecklas i en bransch som befinner sig på en spännande resa mot 100 % elektrifiering. Det här är din möjlighet att bli en del av framtiden!
Vi erbjuder en bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter i ett expansivt företag. Vi har kollektivavtal som ger trygghet och bra villkor.
Tjänsten är en tillsvidare tjänst och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 16 januari.
Vill du veta mer? Besök vår hemsida på www.bgnorr.se
för mer information.
