Vi söker servering- & barpersonal
Stufvenäs Gästgifveri AB / Servitörsjobb / Kalmar Visa alla servitörsjobb i Kalmar
2026-01-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stufvenäs Gästgifveri AB i Kalmar
Stufvenäs Gästgifveri är ett klassiskt småländskt gästgifveri med verksamhet året om, som ligger vackert beläget vid Kalmarsund, cirka 35 km från Kalmar och 50 km från Karlskrona. Gästgifveriet har 73 hotellrum, konferenslokaler, kongresshall för 250 personer, restaurangkapacitet för ca 200 gäster, vinkällare och spa.
Vill du jobba i fantastiska omgivningar, i en familjeägd organisation där våra värdeord är mod, glädje, kärlek och engagemang?
Vi behöver nu förstärka vårt restaurangteam med fler duktiga serverings- och barpersonal extra på timmar.
Meriterande är om du har erfarenhet av a la carte-servering och bar, samt ett brinnande intresse av att leverera en gästupplevelse och ett värdskap utöver det vanliga med mat och dryck i kombination.
Du är en person med hög känsla för gästservice, är stresstålig, ansvarstagande och noggrann samt har en positiv attityd och ett engagemang för uppgiften.
• Arbetstid både dagtid och kvällstid, samt helger.
• Timmar vid behov.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Lön enligt avtal.
• Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: toni@stufvenas.se Arbetsgivare Stufvenäs Gästgifveri AB
(org.nr 556642-6747)
Stuvenäsvägen 1 (visa karta
)
385 97 SÖDERÅKRA Kontakt
Restaurangchef
Toni Berg toni@stufvenas.se Jobbnummer
9699328