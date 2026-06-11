Yrkeslärare till Bygg- och anläggningsprogrammet, Holavedsgymnasiet
Tranås Kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Tranås Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Tranås
2026-06-11
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I den här rollen för du chansen att undervisa nästa generation yrkesskickliga hantverkare. Vi söker dig som brinner för ditt yrke och vill dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
I din roll kommer du att undervisa i yrkesämnen på Holavedsgymnasiets Bygg- och anläggningsprogram och därmed utföra vanliga förekommande läraruppgifter. I arbetet ingår att sköta den dokumentation och de kontakter som yrket innebär. Uppdraget innebär också att vara delaktig i uppgifter kopplade till skolans utveckling och utbildningens genomförande. Som lärare på Holavedsgymnasiet ingår mentorskap. Arbetet kring programmet karaktäriseras av en hög grad av samarbete både inom lärar- och ämneslag, men även tillsammans med andra professioner som SYV, elevhälsan och Närvaroteamet, samt det lokala arbetslivet.Kvalifikationer
Vi söker främst dig som är legitimerad yrkeslärare med behörighet för bygg och anläggning med inriktning husbyggnad. Alternativt att du har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten. Du har god digital vana, samt att god förståelse för svenska språket och kan kommunicera obehindrat.
För att passa i rollen tror vi dessutom att du är:
Självgående: Du tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver processer vidare.
Samarbetsorienterad: Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Kreativ: Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Pedagogisk: Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till eleven.
Kommunikativ och tydlig: Du kommunicerar på ett tydligt sätt, samt säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du påminner och följer upp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
Holavedsgymnasiet är en skola med cirka 800 elever och med en stor bredd vad gäller både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Skolan innefattar även introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola. Holavedsgymnasiet ligger i centrala Tranås, vilket innebär närhet till olika aktiviteter och goda pendlingsmöjligheter. Nu har du möjlighet att söka en tjänst där du får chansen att arbeta med elevernas lärande. Arbetsklimatet är öppet och vi arbetar för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt och rustas för framtiden. Vi arbetar systematiskt för att ge dig som är ny som lärare en bra start och introduktion i arbetet på skolan.
Holavedsgymnasiet tillhör Barn och utbildningsförvaltningen – Läs mer om förvaltningen https://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Stefan Carlswärd stefan.carlsward@tranas.se Jobbnummer
9960324