Distriktssäljare till Fondprodukter
Fondprodukter Aktiebolag / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2026-06-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fondprodukter Aktiebolag i Karlstad Publiceringsdatum2026-06-11Beskrivning
Som distriktssäljare hos Fondprodukter AB får du en självständig och varierad roll där du bygger starka kundrelationer genom regelbundna kundbesök i ditt distrikt. Du trivs med att vara på resande fot och inser att det är närvaron som driver affärer. Tjänsten kombinerar aktiv fältförsäljning med deltagande på mässor, budgetansvar och uppföljning, samt ett prestigelöst samarbete där du vid behov även stöttar på lagret. Här får du möjlighet att representera ett väletablerat företag och arbeta strukturerat i vårt CRM‐system enligt vår säljprocess.Om tjänsten
I rollen som distriktssäljare ansvarar du för att besöka och utveckla kunder inom ditt distrikt, samt arbeta strukturerat enligt företagets säljprocess. Tjänsten innebär regelbundet resande med övernattningar, deltagande på mässor och löpande budget- och uppföljningsarbete.
Uppskattningsvis ingår >50 övernattningar per år.
Tjänsten är placerad i våra moderna lokaler i Karlstad.
Om dig:
Du gillar högt tempo, att vara nära verksamheten och arbetar prestigelöst tillsammans med dina försäljningar. Du motiveras av att vara i en kultur som präglas av ansvarstagande, positiv energi och långsiktiga kundrelationer.
Vi ser att du har:
Erfarenhet från fältförsäljning eller B2B-säljorganisation
Dokumenterad förmåga att skapa struktur, rutiner och uppföljning, gärna med egen försäljningsbudget
God ekonomisk förståelse (budget, TB/TG, marginaler)
Systemvana och erfarenhet av CRM/ERP - gärna Pyramid
B-körkort
Meriterande är om du:
Har erfarenhet från jakt-, skytte-, sport- eller outdoorbranschen
Har arbetat mot återförsäljare, kedjor eller storkunder
Har arbetat i säsongsstyrd verksamhet med bred produktportfölj
Som person är du:
Som person är du relationsskapande och trivs i mötet med kunder där du bygger förtroende och långsiktiga samarbeten. Du är självgående, arbetar strukturerat med CRM och motiveras av att nå resultat i ditt distrikt. Samtidigt är du flexibel och prestigelös, med en trygg och representativ framtoning i både kundmöten och på mässor.
Vi erbjuder:
Möjlighet att växa i rollen, utveckla ditt distrikt och påverka företagets fortsatta expansion
Stora moderna lokaler på Ilanda i Karlstad
En närvarande och engagerad företagsledning
En kultur med låg personalomsättning, korta beslutsvägar och högt tempo
Förmånsbil och tjänstepension
Marknadsmässig lön, reseersättningar och förmåner som speglar rollen och ansvarsnivånOm företaget
Fondprodukter AB är ett väletablerat och expansivt företag inom jakt-, skytte- och friluftssegmentet. Vi marknadsför och distribuerar starka internationella varumärken som bidrar till en aktiv fritid och högre livskvalitet för våra användare. Vi säljer enbart till återförsäljare och har stabila, långvariga kundrelationer.
Med 12 medarbetare och en omsättning på runt 100 MSEK har vi höga ambitioner och stora möjligheter att fortsätta växa i Sverige och Norden.
Vår kultur präglas av ansvar, glädje, entreprenörskap och en familjär känsla där alla hjälps åt.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Morgan Ovén på 054-533715, alternativt mail; morgan.oven@fondprodukter.se
Varmt välkommen in med din ansökan redan idag, urvalsprocessen pågår fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: morgan.oven@fondprodukter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distriktssäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fondprodukter Aktiebolag
(org.nr 556245-4040)
Fjärrviksvägen 16 (visa karta
)
650 08 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Försäljningschef
Morgan Ovén morgan.oven@fondprodukter.se 054-533715 Jobbnummer
9960334